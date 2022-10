Netflix ha anunciat un nou pla de subscripció, el més assequible fins ara, que per 5,49 euros al mes dona accés a pel·lícules i sèries del seu catàleg a la plataforma de ‘streaming’ a canvi de mostrar anuncis.

El nou pla bàsic amb anuncis costarà 5,49 euros al mes i arribarà a Espanya el 10 de novembre, a les 17 hores (horari peninsular), tot i que també estarà disponible en onze països més: Alemanya, Austràlia, el Brasil, el Canadà, Corea del Sud, els Estats Units, França, Itàlia, Japó, Mèxic i el Regne Unit.

Aquesta nova modalitat de subscripció dona accés a una varietat de sèries i pel·lícules a la plataforma, que es podran veure en una àmplia gamma de televisors i dispositius mòbils de la llar, tot i que amb una resolució màxima de 720p/HD.

Des de Netflix detallen que en aquest pla els usuaris poden esperar una mitjana de quatre o cinc minuts d’anuncis per hora. En el moment del llançament, els anuncis duraran 20 segons i es veuran al principi de les sèries i pel·lícules, i durant la reproducció.

D’altra banda, i a causa de restriccions de llicències, algunes pel·lícules i sèries no estan disponibles, però la companyia ha confirmat que ja hi estan treballant. Tampoc serà possible la descàrrega de continguts per veure sense connexió, però sí que es podrà realitzar el canvi a altres plans o cancel·lar en qualsevol moment.

Aquest pla ve acompanyat d’una sèrie de controls per als anunciants, amb l’objectiu que puguin «arribar al públic adequat» i garantir que els anuncis que es mostren «siguin rellevants per als consumidors». També incorpora eines de verificació del nivell de visualització i la validesa del trànsit al costat de DoubleVerify i Integral, que estarà disponible en el primer trimestre del 2023.