Arriba als cinemes l’esperada pel·lícula de coproducció catalana de Rodrigo Sorogoyen, ‘As bestas’, que explora la tensió entre l'amor per a la terra i els diners i posa el focus en les diferències entre homes i dones a l'hora de resoldre conflictes. Ryan Coogler dirigeix la nova entrega de la franquícia Marvel, ‘Black Panther: Wakanda Forever’, que arriba després de la mort de l’actor protagonista de la primera part Chadwick Boseman.

‘As Bestas’

‘As bestas’, la coproducció catalana d'Arcadia Motion amb el suport de l'ICEC, està rodada entre El Bierzo i Galícia. "Que l''Espanya buida' és una tragèdia per a un país és evident, però no ens podíem quedar només en això" va explicar el director en una entrevista a l'ACN.

Antoine i Olga, protagonistes d’’As bestas’, són una parella francesa establerta de fa temps en un poble de l’interior de Galícia. Allí tenen una vida tranquil·la, tot i que la seva convivència amb els habitants del poble no és tan idíl·lica com desitjarien. La tensió creixerà a partir d’un conflicte amb els seus veïns, els germans Anta. ‘As bestas’ està protagonitzada per Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido i Marie Colomb.

'As bestas' gravita sobre l'enfrontament entre el món rural i l' urbà i parteix de la por per reflexionar sobre l'origen de l'odi i la xenofòbia. La pel·lícula avança des d'una primera part protagonitzada per personatges masculins fins a una segona en què les dones els prenen el relleu, posant de manifest les diferències entre homes i dones a l'hora de resoldre els conflictes.

Coescrita pel director amb Isabel Peña, la coproducció catalana ‘As bestas’ va tenir la seva ‘premiere’ mundial al Festival de cinema de Canes i va formar part també de la programació del Festival de Sant Sebastià, on va obtenir el premi del públic a la millor pel·lícula, i del de Sitges.

‘Black Panther: Wakanda Forever’

Ryan Coogler dirigeix la nova entrega de la franquícia Marvel, ‘Black Panther: Wakanda Forever’, centrada en les heroïnes que queden al país africà fictici després de la mort del seu rei T’Challa. Aquestes lluitaran per a protegir la seva nació de les ingerències de les potències mundials, mentre els wakandians s’esforcen per adaptar-se a la nova etapa i forjar així un nou destí pel regne de Wakanda.

‘Memorias de París’

Alice Winocour dirigeix ‘Memorias de París’, un film basat en els atemptats de París de 2015. Un dissabte a la nit, la Mia es queda atrapada en un restaurant parisenc enmig d’un atemptat terrorista. Tres mesos després, sense poder reprendre la seva vida i recordant només fragments d’aquella nit, la Mia decideix investigar entre els seus records per a trobar de nou un camí cap a la felicitat. La pel·lícula, de producció francesa, està protagonitzada per Virginie Efira.

‘Tori y Lokita’

En la Bèlgica actual, un nen i una noia adolescent, que acaben d’arribar sols d’Àfrica, lluiten contra unes difícils condicions de vida a l’exili gràcies a la seva invencible amistat. La pel·lícula és una producció conjunta franco-belga, i està dirigida per Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne

‘Ícaro y el minotauro’

‘Ícaro y el minotauro’ és una pel·lícula d’animació dirigida per Carlo Vogele, produïda a Luxemburg. Icarus és l’aprenent del seu pare, l’inventor Daedalus, al seu taller d’escultura. La seva vida dona un tomb al descobrir a un misteriós nen amb cap de toro que viu amagat al Palau Reial, amb el qual teixirà una amistat secreta fins que el rei Minos tanca al monstre en un laberint. Icarus reunirà tot el valor possible per a salvar el seu amic, també si això significa lluitar.

‘Capitana Nova’

S’estrena doblada al català la pel·lícula holandesa ‘Capitana Nova’, dirigida per Maurice Trouwborst. Aquesta és la història d’un pilot de combat que fa un viatge a través del temps per salvar el món d’un futur desastre ambiental.