Cesc Gay (Barcelona, 1967) estrena aquest divendres en sales la comèdia coral Historias para no contar, cinc episodis que recorden en la seva estructura a la magnífica Una pistola en cada mano, aquesta vegada amb la mentida com leitmotiv i una visió més femenina que el director català volia assajar.

Sobrenomenat en alguns fòrums com el Woody Allen català, Gay és un dels directors de cinema que millor explica històries urbanes, ja des d’En la ciudad (2003) o Ficción (2006), i el que millor explora «les contradiccions dels personatges en situacions molt normals», una facultat que fa que els seus espectadors se sentin identificats amb les seves històries, considera Brays Efe, un dels protagonistes de la cinta.

«Tots hem dit una mentida per amagar alguna cosa, o perquè t’has ficat en un embolic. Crec que són coses boniques d’explorar i el Cesc li dóna a cadascuna l’espai que necessita», diu el grancanari.

Amb increïbles actors fent paperets molt petits, d’Anna Castillo a Jose Coronado, Historias para no contar són cinc contes petits i divertits que enllacen entre si d’alguna manera, en aquest cas, per retratar les actituds més impresentables de les persones i tractar d’esbrinar per què es menteix i es manipula en les relacions que més ens importen.

Cinc capítols, cadascun amb un títol que dona una pista de per on va el tema, que comencen amb magnificència amb la història a tres bandes de Chino Darín, Anna Castillo i Javier Rey, amb to de vodevil. Un triangle insòlit que guanya en humor com més complicades es fan les explicacions, en un constant ‘no és el que sembla’.

Aquest és l’episodi favorit d’Antonio de la Torre, imbatible com Carlos, un mascle alfa que diu el que ha de dir amb metàfores de futbol, mentre la seva dona, l’Ana (María León), intenta que el seu pobre amic Luis (Alex Brendemuhl), que ho està passant fatal i està sol, tingui una aventura, tot i que sigui una sola nit. «En el nostre episodi», comenta De la Torre, «el de menys és qui és cada personatge sinó el que els passa. Els veig més com a peces que compleixen la funció de ser el mirall de la societat i fer que un es pregunti en un cas semblant si li diria o no a un amic la veritat».

I la veritat és que el Luis s’ha penjat de la Sandra, una dona trans, que Gay es va obstinar que fos interpretat per una actriu trans, Eva Reyes. Tot normal i autèntic.