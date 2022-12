Tretze anys després d’’Avatar’, la pel·lícula més taquillera de la història, el cineasta James Cameron estrena la segona part de la cinta, l’esperada ‘Avatar: el sentit de l’aigua’. El film, que arriba a les sales en català, narra la història de la família del Sully i els problemes als quals s’haurà d’enfrontar el protagonista per defensar els seus integrants. Aquesta setmana també destaca l’estrena del documental d'Isabel Coixet 'El sostre groc', que indaga en la denúncia d'abusos a l'Aula de Teatre de Lleida. HBO Max estrena aquest divendres la nova sèrie documental ‘Britney versus Jamie’, sobre el llarg conflicte familiar entre Britney Spears i el seu pare.

'Avatar'

‘Avatar: el sentit de l’aigua’ té lloc més d’una dècada després dels esdeveniments de la primera pel·lícula. Jake Sully (Sam Worthington) viu amb la seva família i la seva tribu. Ell i la Ney'tiri han format una família i fan el possible per seguir units. Hauran d’abandonar la seva llar per explorar diferents regions de Pandora i endinsar-se al mar fent pactes amb altres Na’vi de diverses regions. El Jake haurà de tornar a lliurar una guerra contra els humans quan una antiga amenaça torni a surgir i haurà d’aconseguir nous aliats. Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang i Kate Winslet són els protagonistes del film.

'El sostre groc'

El documental d'Isabel Coixet 'El sostre groc' arriba aquesta setmana als cinemes. Es tracta d'una cinta que indaga en la denúncia d'abusos a l'Aula de Teatre de Lleida, un treball que la cineasta aixeca per fer la "justícia social" que, segons la realitzadora, els tribunals no van vehicular. Un viatge "sanador" per a les víctimes, que tenien entre 13 i 19 anys, que posa el focus en l'abusador i que inclou vídeos i fotos de l'època.

El film va rebre una menció especial del Premi Dunia Ayaso al Festival de Cinema de Sant Sebastià i a principis de novembre es va anunciar que la fiscalia investigava els abusos a l'Aula de Teatre de Lleida denunciats per la Paeria, arran del documental. Es tracta d'una desena de nous casos que haurien passat durant el curs 2018-2019.

'Aftersun'

La gran triomfadora dels British Independent Film Awards, ‘Aftersun’, de l’escocesa Charlotte Wells, arriba als cinemes. Protagonizada per Paul Mescal i Frankie Corio, la cinta se situa en un decadent complex de vacances a finals dels 90. Allí la Sophie (Frankie Corio), d’onze anys, passa el temps amb el seu pare Calum (Paul Mescal), un idealista. A mesura que l’adolescència de la Sophie va aflorant, el desig del Calum per una vida més enllà de la paternitat va en augment. 20 anys després, els tendres records de les últimes vacances de la Sophie es van convertir en un retrat poderós de la seva relació.

'Eo'

Divendres també arriba als cinemes ‘Eo’, de Jerzy Skolimowski. La cinta va rebre el premi al millor director a la Seminici de Valladolid i és la representant de Polònia als Oscar. Protagonitzada per Sandra Drzymalska, Mateusz Kosciukiewicz i Lorenzo Zurzolo, la pel·lícula tracta sobre un burro gris que mira el món a través dels seus ulls melancòlics i somiadors. En el viatge de la seva vida coneixerà gent bona i dolenta, i experimentarà l’alegria i el dolor.

'El pequeño Nicolás'

Amandine Fredon i Benjamin Massoubre són els directors d’'El pequeño Nicolás', una cinta d’animació que camina entre l’aventura i la comèdia. La història beu dels mítics personatges creats per Jean-Jacques Sempé y René Goscinny i d’aquest grup de nens amb Nicolás com a protagonista. Després de participar a Cannes i guanyar a Annecy, la cinta va tenir la seva première espanyola a la secció ‘Enfants terribles’ del 60è festival de cinema de Gijón.

‘Camino a Chicuelo’

El cineasta Luis Gibert retrata el compositor i guitarrista flamenc Juan Gómez ‘Chicuelo’ en el documental ‘Camino a Chicuelo’, produït per Pep Amores i Morris Films, i s’endinsa en la persona que hi ha darrera el músic, que precisament publica disc aquest dimecres. En declaracions a l’ACN, Gibert ha manifestat que Chicuelo té "una gran personalitat, és amic dels seus amics i una persona amb una gran creativitat, sensibilitat i saviesa. Estar al seu costat és aprendre de música i sobretot aprendre de la vida". La peça també tracta altres temes com "el treball ben fet i el sentit de la responsabilitat". El film s’estrena aquest mateix dimecres al Cinema Maldà i es projectarà els dies 19, 20, 21 i 22 de desembre al mateix cinema.

Netflix estrena ‘Sonic Prime’

La plataforma Netflix estrena aquest dijous en català la sèrie d’animació ‘Sonic Prime’, basada en el popular eriçó dels videojocs Sonic, qui s’haurà d’enfrontar en aquesta història al Dr. Eggman i salvar els seus amics. El protagonista haurà de travessar un misteriós univers fragmentat per aconseguir-ho mentre descobreix mons estranys. Després del seu pas pels cinemes, arriba a Netflix també dijous ‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’, la nova pel·lícula del popular cineasta mexicà Alejandro González Iñárritu, director de ‘Birdman’ i ‘El renacido’.

HBO Max estrena ‘Britney versus Jamie’

HBO Max estrena aquest divendres la nova sèrie documental ‘Britney versus Jamie’, que narra la veritat que hi ha darrera els titulars, acusacions i la disputa familiar pública entre la cantant Britney Spears i el seu pare Jamie Spears. Després del seu pas pel cinema, arriba a la plataforma ‘Black Adam’, la nova pel·lícula de l’univers DC protagonizada per Dwayne 'The Rock' Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Viola David i Noah Centineo.

Movistar+ estrena la segona temporada de ‘Más o menos’

La segona temporada de ‘Más o menos’ arriba aquest divendres a Movistar+. Amb el retorn del pare a Canadà i la recuperació de Bessy i el seu futur laboral complicat, la vida de Sabi és de tot menys senzilla. Al mateix moment es pregunta si podrà trobar un amor sense complicacions.

Prèviament, aquest dijous s’estrena la primera i segona temporada de ‘Happy Valley’. La sèrie segueix a una de les millors policies de la divisió. Una dona que perd la seva filla, és tutora del seu net, té una germana que es rehabilita de les drogues i es veu immersa en una investigació d’un cas que la connecta directament amb el violador de la seva filla i pare del seu net.

Amazon Prime Video i el fals documental sobre els Reis d’Orient

Amazon Prime Video estrena aquest dijous la comèdia rodada com un fals documental ‘Los Reyes Magos: La Verdad’ de Víctor García León. Els tres Reis d’Orient obren per primera vegada les portes del seu palau pel rodatge d’un documental sobre el seu dia a dia abans de la cavalcada. Els tres reis iniciaran una aventura esbojarrada per modernitzar la seva llegenda amb col·laboradors diversos com Lorenzo Caprile, Almudena Cid, Jordi Hurtado, Esty Quesada o Rozalén.

Ernaux, Bagney i Bellocchio, a Filmin

Filmin estrenarà divendres ‘Los años de Super 8’, un documental sobre la Premi Nobel de Literatura Annie Ernaux. Al film, Ernaux comparteix les gravacions familiars filmades entre el 1972 i 1981.

Filmin estrena també aquest divendres la comèdia ‘Ramona’, debut com a directora d’Andrea Bagney i la primera experiència com a actriu de Lourdes Hernández, coneguda a l’industria musical com a Russian Red. La història gira al voltant d’una aspirant a actriu que viu amb la seva parella al barri madrileny de Lavapiés.

I el 20 de desembre arriba a la plataforma la minisèrie ‘Exterior Noche’, creada i dirigida pel cineasta Marco Bellocchio. Flamant guanyadora del Premi Innovació en la Narrativa als Premis de Cinema Europeu, la sèrie reconstrueix el segrest i assassinat de l’exprimer ministre italià Aldo Moro per part de l'organització armada Brigades Roges, l’any 1978.