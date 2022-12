L’òpera prima de l’actor Mario Casas ‘Mi soledad tiene alas’ arribarà als cinemes el 25 d’agost de 2023. La producció, que suposa el salt a la direcció de Casas, ha acabat el rodatge a Madrid principis de desembre després de set setmanes d’enregistraments a diferents localitzacions a la capital espanyola i a Barcelona.

Protagonitzada pel germà de Casas Òscar Casas, el film compta amb els debutants Candela González i Farid Bechara. També hi ha diversitat d’actors no professionals i noms com Francisco Boira i Marta Bayarri.

La producció s’ambienta en els barris barcelonins on va passar la infància el propi director i tracta d’un grup de joves que viuen al límit i que, davant d’un problema, hauran de fugir del món que coneixen.

La història escrita per Mario Casas i Deborah François, se situa a un barri humil a les rodalies de Barcelona. El protagonista i dos amics viuen sense pensar en l’endemà amb festes i robant a joieries. Darrera l’aparença de petit delinqüent el protagonista amaga un artista amb talent i sensibilitat diferent del món que l’envolta.

La reaparició del pare després d’un període a la presó despertarà vells dimonis en la ment del protagonista. Aquí viurà l’inici d’un espiral de violència que l’obligarà a marxar i a posar a prova l’amistat amb els seus amics. Començarà un viatge de descobriment per a tots ells on hauran de deixar enrere els nens que van ser perquè les seves vides han canviat per a sempre.