La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha animat la ciutadania a omplir les sales on es projecta en català la segona part de la pel·lícula de James Cameron 'Avatar', titulada 'Avatar. El sentit de l'aigua'. El Departament de Cultura ha organitzat una estrena especial per celebrar l'efemèride que tindrà lloc aquest divendres a les cinc de la tarda als cinemes Cinesa Diagonal de Barcelona. L'acte comptarà amb la presència de la mateixa Garriga i del responsable de programació de Cinesa, Santiago Savransky, que intervindran a l'inici de la sessió, així com del secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i del director del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, entre d'altres personalitats.

El Departament de Cultura assenyala que amb aquest film les sales de cinema han estrenat, durant aquest any 2022, 80 pel·lícules doblades o subtitulades al català amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística. 'Avatar. El sentit de l'aigua' es podrà veure en català a 40 cinemes d'arreu del país, en 11 dels quals en 3D.