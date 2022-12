Una de les estrenes destacades de la setmana és ‘Broker’, del director sud-coreà Hirokazu Koreeda, premiat l’any 2018 amb la Palma d’Or de Cannes amb el seu anterior film, ‘Un asunto de familia’. Koreeda presenta ara la història d’una mare que abandona el seu nadó a les portes d’una església i quan descobreix que és recollit per un grup que fa negoci amb la venda de nadons, s’hi uneix per poder intervenir en trobar els pares adoptius més òptims pel seu fill. Les novetats de la cartellera nadalenca s’avancen majoritàriament a aquest dimecres, i inclouen l’estrena d’‘I Wanna Dance with Somebody’, un biopic sobre la popular cantautora nord-americana Whitney Houston, i la seqüela d’’Shrek’ ‘El gat amb botes: L’últim desig’, en català.

‘El gat amb botes: L’últim desig’

Després d’haver conegut el personatge a les pel·lícules d’’Shrek’, l’entranyable gat amb botes arriba a la gran pantalla com a protagonista d’una seqüela. El film ‘El gat amb botes: L’últim desig’ mostra com el gat amb botes descobreix que la seva passió per les aventures li ha passat factura. Ha consumit vuit de les seves nou vides. Per això, iniciarà un viatge èpic per trobar el mític últim desig i restaurar les seves nou vides. El film arriba doblat en català aquest dimecres.

‘I Wanna Dance with Somebody’

‘I Wanna Dance with Somebody’ és un biopic sobre la popular cantautora nord-americana Whitney Houston. Es tracta d’un retrat sense complexes de la completa i multifacètica dona que hi havia darrera de la seva veu. Des de la nena d’un cor de Nova Jersey fins a una de les artistes supervendes més premiades de tots els temps.

‘Broker’

El drama coreà ‘Broker’ explica la història d’una jove que abandona el seu nadó a les portes d’una església. Aquest infant és recollit per un grup que es dedica a robar petits abandonats per ser venuts a famílies. Quan la jove mare torna a l’església descobrirà el negoci il·legal. Decidirà unir-se al grup per trobar els pares adoptius més òptims. En aquest inusual viatge per carretera, el destí d’aquells qui es creuin amb el nadó canviarà radicalment. Dirigit per Hirokazu Koreeda, el film compta amb els actors Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doona, Lee Ji-Eun o Lee Joo-young. Song Kang-ho va ser reconegut al darrer Festival de Cannes com el millor actor.

‘Eugénie Grandet’

‘Eugénie Grandet’ és un film dirigit per Marc Dugain amb les interpretacions de Joséphine Japy, Olivier Gourmet o Valérie Bonneton. El llargmetratge, basat en la novel·la de Honoré de Balzac, explica la història d’en Felix Grandet que viu tranquil·lament a casa seva veient com la seva fortuna es manté. Al seu costat veu com la seva filla és molt desitjada pels joves de la zona que no paren de pressionar-lo per casar-se amb ella. Però l’home no acceptarà a cap d’aquests pretendents per por que li prenguin els diners. Tot es complicarà quan arribi un nebot que ho capgirarà tot.

‘Dilo alto y fuerte’

El nou film del marroquí Nabil Ayouch explica la història d'un grup de joves de Casablanca (Marroc) que freqüenten un centre cultural. Motivats per l'ex-raper Anas busquen en el hip-hop la via per escapar-se de les tradicions i viure més desacomplexadament. El conflicte està servit, particularment per a les joves amb les seves famílies. El film va competir en la secció oficial del darrer Festival de Cannes i és la que Marroc va presentar com a candidata als Oscar.

‘Los crímenes de la academia’

I com a única estrena d'aquesta setmana que es manté en divendres hi ha 'Los crímenes de la Academia', un film que Netflix estrenarà el 6 de gener però que abans projectarà a les sales durant dues setmanes. Es tracta d'un film de terror protagonitzat per Christian Bale que gira al voltant de la resolució d'un misteriós crim ocorregut a principis del segle XIX. En la trama hi té un paper reservat Edgar Allan Poe, en els seus anys com a cadet de l'acadèmia militar on s'investiga l'assassinat.

Netflix estrena el musical de ‘Matilda’ per Nadal

Neflix estrena el 25 de desembre ‘Matilda’, una nova versió del musical teatral que va guanyar respectivament un premi Tony i un Olivier, basat en la popular obra de Roald Dahl. La plataforma també estrena, en aquest cas aquest mateix dijous ‘Puñales por la espalda. El misterio de Glass Onion’. El film representa el retorn del peculiar detectiu Benoit Blanc (Daniel Craig), en una investigació que el porta fins a una illa grega paradisíaca però també perillosa.

HBO Max acompanya el xef José Andrés

HBO Max estrena dimarts que ve la nova sèrie ‘José Andrés & Family in Spain’ que segueix el famós cuiner establert a Barcelona José Andrés en les seves aventures per la terra natal amb les seves filles. El viatge és una celebració de la cuina i cultura espanyola. A Barcelona, el cuiner mostra algunes de les cuines més elevades del món i a Madrid alguns dels plats més clàssics. Al marge de la cuina, viuen experiències com volar en parapent o munyir cabres.

Prèviament, aquest dijous s’estrena ‘The head’, la segona temporada ambientada en una embarcació científica on s’hi fa una missió clau per la supervivència del planeta.

Jack Ryan reapareix a Prime Vídeo

A Amazon Prime Video estrenen aquest dimecres la tercera temporada de la sèrie d’acció i suspens d’èxit ‘Jack Ryan’. La tercera entrega presenta Ryan fugint en una cursa contrarellotge després de veure’s implicat en una conspiració en contra seva per un error.

Segona temporada de ‘Los Larkin’ a Filmin

La catalana Filmin incorpora l’endemà de Sant Esteve la segona temporada de la sèrie costumista britànica ‘Los Larkin’, considerada una digna successora de ‘Los Durrell’.

Movistar+ aborda la figura de Charlie Chaplin

Movistar+ estrena el dia de Nadal el documental 'La voz de Charlie Chaplin'. Es tracta de la història de l’ascens d’una de les figures més icòniques de la història del cinema. Els directors Peter Middleton i James Spinney ofereixen una nova mirada sobre la vida familiar de Chaplin, la seva relació amb els escàndols polítics del segle XX i el seu geni artístic. En el treball s’inclouen fotografies d’arxiu, escenes eliminades de pel·lícules, àudios inèdits o pel·lícules que descobreixen una nova faceta del creador.

AppleTV+ ofereix ‘El niño, el topo, el zorro y el caballo’

També el dia de Nadal, AppleTV+ estrena ‘El niño, el topo, el zorro y el caballo’. Basat en el llibre de Charlie Mackesy, es tracta d’una història sobre l’amistat, el coratge i l’amenaça per espectadors de totes les edats. El curtmetratge explica la improbable amistat entre un nen, un talp, una guineu i un cavall que viatgen junts a la recerca de la llar del nen. La producció dona vida a les il·lustracions de l’obra de Mackesy amb unes animacions fetes a mà.