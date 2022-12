El director Martín Cuervo torna a la gran pantalla aquest dimecres amb l’estrena de la comèdia negra ‘Todos lo hacen’. El film, que va passar pel BCN Film Fest, mostra diversos matrimonis que tornen a allotjar-se a l’hotel on van celebrar el seu casament. La mort del propietari de l’establiment s’interposarà en el seus camins. Guanyadora de l’Os de Plata - Gran Premi del Jurat la passada edició del Festival de Berlín, arriba en català ‘La novel·lista i la seva pel·lícula’, sobre una novel·lista, els seus dubtes existencials i les seves amigues. En plataformes, Amazon Prime Vídeo ofereix aquest dimecres la docuserie ‘F.C. Barcelona, a new era’ amb un repàs dels canvis a la plantilla i la directiva els últims dos anys.

'Todos lo hacen'

‘Todos lo hacen’ dirigida per Martín Cuervo i amb Salva Reina, Kira Miró i Carlos Santos arriba als cinemes després de passar pel BCN Film Fest. La pel·lícula mostra com diversos matrimonis tornen a l’hotel on van celebrar el seu casament anys enrere per invitació de l’amo de l’allotjament. Alguns viuen feliçment casats, altres estan a punt de separar-se. Però tots tenen quelcom en comú: un enemic. L’amo de l’hotel els farà xantatge però l’endemà apareixerà mort.

'La novel·lista i la seva pel·lícula’

Guanyadora de l’Os de Plata - Gran Premi del Jurat la passada edició del Festival de Berlín, ‘La novel·lista i la seva pel·lícula’ explica que la famosa novel·lista Junhee es reuneix amb dues amigues i passaran una mala estona. Una d’elles va deixar l’escriptura per obrir una llibreria i encara no ha opinat sobre el llibre de la Junhee. La segona es dedica al cinema i mai ha adaptat el llibre de la seva amiga tal com van quedar. El més complicat és que la Junhee fa temps que no ha publicat res. Ha començat a qüestionar el seu enfocament literari i té dubtes sobre la seva sensibilitat. Dirigida per Hong Sang-Soo, compta amb Hye-yeong Lee, Kim Min-Hee i Young-hwa Seo. El film s’estrena en català.

'Madalena'

Un cos sense vida jeu enmig d’un camp de soja, amb un vestit blanc, impassible; ningú no sap qui va assassinar la Madalena, una transsexual, ni tampoc com ni per què. Aquesta és la sinopsi de la cinta brasilera de Madiano Marcheti, que s’estrena també en versió original subtitulada al català en algunes sales.

'El peor vecino del mundo'

Tom Hanks protagonitza ‘El peor vecino del mundo’, una comèdia nord-americana sobre un home solitari i amb tendències suïcides, a qui l’arribada d’una parella amb filles al seu veïnat canvia la vida.

'Reza por el diablo'

El Vaticà ha decidit tornar a lluitar contra els atacs del dimoni a la població de tot el món. Amb aquesta idea arrenca “Reza por el diablo’, un film que mostra com la germana Ann vol dedicar la seva vida a aquest fet i començarà a estudiar sobre la matèria. Però ben aviat les forces fosques contra les que vol lluitar començaran a pressionar-la.

'Al descubierto'

‘Al descubierto’ és un drama de Maria Schrader amb Carey Mulligan, Zoe Kazan i Patricia Clarkson que repassa la figura del productor de Hollywood Harvey Weinstein. Les periodistes del The New York Times van destapar un cas que va sacsejar la indústria del cinema. Un dels productors més reconeguts podria haver assetjat sexualment diverses actrius. Aquest cas va destapar el silenci durant anys al sector.

'Inspector Sun y la maldición de la viuda negra'

‘Inspector Sun y la maldición de la viuda negra’ és un film d’animació nominat als Premis Goya. Dirigit per Julio Soto Gurpide, trasllada l’acció en un món d’insectes paral·lel al dels humans en el Shanghai de 1934. Allà s’hi troba un veterà inspector i una aranya solitària que lidera una última missió contra la seva enemiga la Llagosta vermella.

'R.M.N'

‘R.M.N’ és un film de Cristian Mungiu que segueix a un home que torna abans de Nadal al seu poble natal després d’una temporada a l’estranger. Es mostrarà preocupat per l’educació que el seu fill ha rebut de la seva mare. També necessitarà saber com està el seu pare i anhela tornar amb la seva ex amant.

‘El llibre de l’amor’

‘El llibre de l’amor’ d’Analeine Cal i Mayor i amb Sam Claflin, Verónica Echegui i Antonia Clarke entre el repartiment s’estrena doblada en català. El treball explica la història d’una novel·la d’un jove escriptor anglès Henry Cooper que és un fracàs en les vendes. Però quan el volum es converteix en un èxit inesperat a Mèxic, el seu publicista li proposa que faci una gira promocional a Mèxic. Quan arriba a Mèxic descobreix que la traductora del llibre l’ha convertit en una novel·la eròtica.

‘Machos Alfa’ s’estrena a Netflix

Els creadors de la popular ‘La que se avecina’, Laura i Alberto Caballero, estrenen a Netflix la sèrie ‘Machos Alfa’. La ficció és una comèdia sobre la crisi del patriarcat simbolitzada per quatre homes a la quarantena que malden per acceptar la nova era de la masculinitat. Són Fele Martínez, Gorka Otxoa, Fernando Gil i Raúl Tejón.

Filmin estrena 'El último paciente' i ‘Grantchester’

Filmin estrena el 30 de desembre el thriller nòrdic 'El último paciente', d'Anders Rønnow Klarlund. La pel·lícula protagonitzada per l'actriu de 'Borgen' Signe Egholm Olsen narra la trobada entre una reputada psicòloga i en Mark, que resulta ser un famós assassí en sèrie. Aquest li dona un ultimàtum: l'ha de curar, o serà la seva propera víctima.

Dimarts que ve Filmin estrena les quatre primeres temporades de ‘Grantchester’. Ambientada al 1950 en un poble proper a Cambridge, mostra com un pastor anglicà, exagent de la Guàrdia d’Escòcia, i un detectiu inspector veterà de la Segona Guerra Mundial creen una aliança i comencen a resoldre crims junts. La sèrie adapta la saga de novel·les de James Runcie i compta amb James Norton al capdavant del repartiment.

Movistar + ofereix el final de 'Happy Valley'

Movistar+ estrena dimarts que ve la tercera i última temporada de la sèrie 'Happy Valley'. D’aquesta manera la plataforma marcarà el final d’un de les sèries policíaques més valorades de la televisió britànica dels últims anys. A la darrera temporada tornarà l’actriu Sarah Lancashire amb el seu popular personatge de la sergent Catherine Cawood.

La reconstrucció del Barça, a Amazon Prime Video

A la plataforma nord-americana s’hi estrena aquest dimecres el documental ‘F.C. Barcelona, a new era’, una producció de Barça Studios que recull la història menys coneguda dels dos últims anys al club català. Es tracta d’una sèrie de cinc episodis sobre la reconstrucció de la plantilla del primer equip de futbol i la regeneració econòmica i institucional de l’entitat.