La pel·lícula del català Oriol Paulo, 'Los renglones torcidos de Dios', ha estat el tercer film espanyol més vist a les sales de cinema de l'estat, amb 907.000 espectadors, segons dades provisionals de la consultora Comscore. El 'top 10' del cinema estatal l'encapçala 'Padre no hay más que uno 3', de Santiago Segura, amb 2,7 milions d'espectadors, i el film de Carla Simón 'Alcarràs', guanyador de l'Os d'Or, tanca l'any en el número 7, amb 391.000 espectadors i 2,3 milions recaptats. El públic de cinema a tot l'Estat ha remuntat un 45% respecte l'any 2021 i arriba als 61,2 milions, però segueix un 40% per sota dels anys previs a la pandèmia. La pel·lícula més vista del 2022 ha estat 'Avatar. El sentido del agua', estrenada el 16 de desembre.

L'assistència a les sales de cinema de l'Estat ha crescut un 45% rescpecte a l'any 2021 i arriba als 61,2 milions d'espectadors, amb 379 milionsd'euros de facturació (un 49% més que el 2021). Amb tot, assistència i recaptació segueixen encara un 40% per sota dels anys previs a la pandèmia.

En el 'top 10' del cinema espanyol, s'imposa 'Padre no hay mas que uno 3', de Santiago Segura, amb 2,7 milions d'espectadors. I en segon lloc hi ha la coproducció catalana 'Tadeu Jones 3. La taula maragda', amb 2, 03 milions d'espectadors. En tercer lloc, se situa 'Los renglones torcidos de Dios', del director català Oriol Paulo, amb 907.000 espectadors. 'Alcarràs' finalment tanca l'any en setena posición, amb 391.000 espectadors i 2,3 milions de recaptació, just per darrere d'As bestas' (550.000 espectadors), de Rodrigo Sorogoyen, la més nominiada dels Premis Goya 2023.

Els films més vistos de l'any

En el rànquing general de films més vistos, la millor estrena de l'any és 'Avatar. El sentido del agua' (16 de desembre) amb 21,8 milions de facturació. Amb només dues setmanes d'exhibició ja ha rebut 3,231 milions d'espectadors. 'Minions: El origen del Gru' és la segona pel·lícula més vista, amb 3,5 milions i 'Jurasic World: Dominion', tercera amb 2,85 milions. La coproducció catalana d'animació 'Tadeu Jones 3: la taula maragda' es cola al llistat de films més vistos de l'any en la setena posició amb 2,031 milions d'espectadors i 11,7 milions d'euros de taquilla (per davant de 'Thor: Love and Thunder', 'The Batman' i 'Top Gun; Maverick').