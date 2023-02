La coproducció entre el Regne Unit, Irlanda i els Estats Units d’Amèrica (EUA) ‘Almas en pena de Inisherin’ arriba aquest divendres a la gran pantalla. El film és una comèdia sobre l’amistat dirigida per Martin McDonagh i protagonitzada per Colin Farrell i Brendan Gleeson. A banda d’aquesta producció que ha estat nominada en diversos premis com els Oscar o els BAFTA, els cinemes oferiran el thriller ‘Llaman a la puerta’ del director de ‘El sexto sentido’ M. Night Shyamalan sobre una família que és ostatge i haurà d’evitar l’apocalipsi. També arriba el debut de la directora resident a Catalunya Zaida Carmona amb la comèdia dramàtica ‘La amiga de mi amiga’ i l’estrena a Netflix de la cinta d’intriga ‘Infiesto’ del director Patxi Amezcua.

‘Almas en pena de Inisherin’

El director Martin McDonagh amb Colin Farrell i Brendan Gleeson lideren la comèdia sobre l’amistat ‘Almas en pena de Inisherin’. La coproducció entre el Regne Unit, Irlanda i els Estats Units d’Amèrica (EUA) s’ambienta en una illa remota davant la costa de l’oest d’Irlanda. Explica la història de dos amics de tota la vida, en Pádraic i en Colm, que es troben en un carreró sense sortida quan un d’ells trenca la relació de forma contundent. En Pádraic s’esforçarà per reconstruir la relació però quan en Colm planteja un ultimàtum desesperat, els esdeveniments es precipiten i provoquen conseqüències traumàtiques. El film ha rebut diversitat de nominacions en premis com els Oscar o els BAFTA i va guanyar tres Globus d’Or.

‘Llaman a la puerta’

Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grint hauran de sobreviure al thriller ‘Llaman a la puerta’ del director M. Night Shyamalan, conegut pel film ‘El sexto sentido’. Al llarg d’unes vacances en una cabana al bosc aïllada, una família es converteix en ostatge de quatre desconeguts armats que els obliguen a prendre una decisió impossible per evitar l’apocalipsi. Amb un accés limitat al món exterior, hauran de decidir en què creure abans que tot estigui perdut.

‘La amiga de mi amiga’

La directora resident a Catalunya Zaida Carmona presenta el film ‘La amiga de mi amiga’, un joc que arrenca quan la Zaida, protagonitzada per la també directora, torna a la ciutat després d’una ruptura sentimental. La pel·lícula retrata dones de 30 anys que viuen com quan en tenien vint i no acaben de madurar. Estan enamorades de l’amor però, en la seva recerca, es destrossen les unes a les altres.

‘Astérix y Obélix: El reino medio’

El director Guillaume Canet agafa el timó de les històries d’Astérix i Obélix dirigint la nova entrega de ‘El reino medio’ i posant-se a la pell de l’Astérix. Al seu costat l’inseparable Obélix de la mà de Gilles Lellouche amb qui junts viatjaran a la Xina per ajudar a l’Emperadriu que ha estat empresonada després d’un cop d’Estat. Però Cèsar i el seu poderós exèrcit també es dirigiran cap a la mateixa zona amb ganes de fer una nova conquesta.

‘Los hijos de otros’

Val la pena assumir el risc d’estimar els fills d’altres persones? Sota aquesta premissa ‘Los hijos de otros’ de la directora Rebecca Zlotowski i amb Virginie Efira i Roschdy Zem explica la història d’una dona sense fills que valora molt la seva vida independent. Quan s’enamora de la seva parella rebrà amb els braços oberts a la seva filla. Fins i tot la tractarà com si fos filla seva.

‘Tengo sueños eléctricos’

‘Tengo sueños eléctricos’ amb Daniela Marín Navarro i Reinaldo Amien és un drama familiar sobre una mare que vol reformar la casa i desfer-se del gat de la filla. L’Eva vol anar viure amb el seu pare que, desorientat com el gat, viu una segona adolescència.

‘Las paredes hablan’

‘Las paredes hablan’ del director Carlos Saura és un documental que retrata l’evolució i relació de l’art amb la paret com la tela de creació des de les primeres revolucions gràfiques en les coves prehistòriques fins a l’art urbà.

‘Rabiye Kurnaz contra George W.Bush’

Basada en fets reals ‘Rabiye Kurnaz contra George W. Bush’ és una coproducció alemanya i francesa que explica el caràcter de la Rabiye Kurnaz, una dona aparentment corrent fins que poc després de l’11 de setembre de 2001, el seu fill Murat és acusat de terrorisme i empresonat a la presó de Guantánamo. Això marcarà l’inici d’un viatge cap al cor de la política mundial. Acompanyada d’un advocat de drets humans, lluitarà per l’alliberament del seu fill. Sota la direcció de Andreas Dresen, el film està protagonitzat per Meltem Kaptan i Alexander Scheer.

‘BTS: Yet to Come’

Aquest dimecres arriba ‘BTS: Yet to Come’ un documental musical del grup de Corea del Sud Bangtan Boys. Es tracta d’un concert reeditat i remesclat per la gran pantalla amb els grans èxits de la formació.

‘Un viatge de marbre’

El documental ‘Un viatge de marbre’ arriba aquest dijous en català i, amb un lleuger toc d’humor irònic, retrata la cadena de producció de marbre grega i xinesa. Es plantegen les complexes connexions i es destaquen les aspiracions europees de la classe mitjana xinesa amb un estil visualment seductor.

Netflix estrena ‘Infiesto’ i ‘Freeridge’

Netflix estrena aquest dijous la primera temporada de ‘Freeridge’, spin-off de ‘On my block’. La comèdia sobre el pas a la vida adulta està protagonitzada per dues germans rivals i els seus dos amics que desencadena una maledicció mortal que els portarà pel camí de l’amargura. El mateix dia s’estrena la sèrie ‘Alégrame el día’, una èpica sèrie de supervivència i ciència ficció firmada per Yasuo Ohtagaki on els humans i la misteriosa forma de vida s’enfronten en un planeta gelat. Prèviament, aquest dimecres, arriba la minisèrie documental ‘Gunther, el perro millonario’.

D’altra banda, la plataforma estrena aquest divendres el film ‘Infiesto’, la nova pel·lícula de Patxi Amezcua protagonitzada per Isak Férriz i Iria del Río. Es tracta d’un thriller de misteri on la investigació de la reaparició d’una jove que portava mesos donada per morta destaparà un secret encara més fosc d’una mina asturiana. El film s’ambienta al març de 2020, en ple estat d’alarma per la covid-19.

HBO Max estrena el joc psicològic ‘Traitors España’

HBO Max estrena aquest divendres el joc psicològic ‘Traitors España’. 18 famosos hauran de competir mentre intenten encertar amb qui poden confiar. L’actor i director Sergio Peris-Mencheta és el narrador i game master del format.

La plataforma també estrenarà el mateix dia la nova sèrie documental ‘¿Quién mató a Madeleine?’. La producció analitza la desaparició de la Madeleine McCann, de tres anys, en un complex vocacional de Portugal el maig de 2007. La policia alemanya creu saber qui va ser el responsable del crim. La sèrie compta amb entrevistes amb periodistes d’investigació que exploren en aquest nou possible sospitós.

Més ‘Harlem’ a Amazon Prime Vídeo

Amazon Prime Vídeo estrena aquest divendres la segona temporada de ‘Harlem’. La comèdia tracta d’un grup d’amigues afroamericanes residents al barri de Nova York de Harlem que persegueixen somnis laborals i personals després de la graduació.

Filmin ofereix detectius i guerra mundial

Filmin estrena aquest divendres la cinquena temporada del thriller ‘Grantchester’. Es tracta d’una destacada sèrie britànica de detectius que adapta la saga de novel·les de James Runcie amb James Norton al capdavant del repartiment. Un pastor anglicà i un detectiu inspector creen una aliança i comencen a resoldre crims junts.

El mateix dia la plataforma oferirà la primera temporada de la gran producció europea ‘Choque de futuros 1918-1939’. La sèrie repassa anys complicats a través dels diaris personals, cartes i memòries de 13 personatges diferents. És una seqüela de ‘Diarios de la Gran Guerra’.

Un psicòleg sospitós d’assassinat a Movistar+

'Sospechoso' és el thriller psicològic protagonitzat per Aidan Turner que s’estrena aquest divendres a Movistar+. És una adaptació de la novel·la de Michael Robotham. En aquesta sèrie, Turnen interpreta un brillant psicòleg que es converteix en el principal sospitós de l’assassinat que investiga juntament amb la policia.

‘Dear Edward’ i ‘Un lugar en el cielo’ aterren a Apple TV+

Apple TV+ estrena aquest divendres ‘Dear Edward’, sobre un nen de 12 anys que sobreviu a un accident d’avió on moren la resta de passatgers, inclosa la seva família. Les persones afectades per la tragèdia intentaran trobar sentit a al vida i es formaran amistats inesperades.

El mateix dia arribaran els tres primers capítols de la primera temporada de ‘Un lugar en el cielo’, la sèrie dramàtica escrita pel guanyador de l’Emmy Jason Katims i protagonitzada per Connie Britton i Taylor Schilling. La sèrie és una història que celebra la vida i parla de supervivència, resiliència i connexió a la vegada que es pregunta què és el que ens fa humans.