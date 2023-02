Cineclub projecta aquest diumenge ¿Dónde está Anne Frank?, presentada el 2021 en el festival de Canes. Un projecte que neix d’un encàrrec que li donà l’any 2009 l’Anne Frank Fonds Basel al realitzador Ari Folman perquè les noves generacions coneguessin el testimoni de l’adolescent jueva que va morir en un camp de concentració i que va escriure entre 1942 i 1944, tancada a la seva casa d’Amsterdam, el seu mític i estremidor diari. El primer fruit d’aquesta proposta, tan engrescadora com complexa, fou una novel·la gràfica, i posteriorment arribà, el 2021, una pel·lícula. La pantalla gran ja va recrear anteriorment la figura de l’autora del diari més famós de la història en una producció de Hollywood, rodada l’any 1959 per George Stevens, tan correcta com excessivament convencional. L’enfocament de Folman és radicalment diferent i molt més atractiu. El creador de la memorable Vals con Bashir es concentra en la figura de la Kitty, l’amiga imaginària de l’Anne Frank, que es desperta en l’Amsterdam del present i inicia una recerca de la seva companya de fantasies perquè desconeix encara el seu destí tràgic. La voluntat del realitzador israelià és declaradament pedagògica, però aquesta intencionalitat no evita que hagi bastit una faula animada per a tots els públics amb una estructura tan imaginativa com incisiva. El present i el passat dialoguen contínuament en una odissea al·legòrica en què s’estableix una paral·lelisme, tan audaç com oportú, entre dos injustícies brutals succeïdes en el vell continent: la persecució patida pels jueus a la Segona Guerra Mundial i la realitat desoladora dels immigrants i els refugiats a l’Europa del segle XXI. Una nova i brillant mostra d’un cinema animat, revestit d’un esperit compromès, que en els últims anys ens ha proporcionat un bon grapat de perles (Persépolis i Flee, entre d’altres).