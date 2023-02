El cineasta Víctor García estrena als cinemes aquest divendres una pel·lícula de terror al voltant de la llegenda d’una nena vestida de comunió, que s’apareix a la gent un temps després de la seva mort o desaparició. ‘La niña de la comunión’, que té part de producció catalana, està coescrita per Guillem Clua i rodada a Corbera d’Ebre (Terra Alta). Aquesta setmana també arriba a la gran pantalla l’esperada ‘Los Fabelman’, dirigida per Steven Spielberg, que té set nominacions als Oscar i que va guanyar el Globus d’Or a la millor pel·lícula dramàtica i direcció.

‘La niña de la comunión’

La pel·lícula ‘La niña de la comunión’ del director Víctor García i amb guió de Guillem Clua és un film de terror que compta amb les interpretacions de Carla Campra, Aina Quiñones, Manel Barceló i Anna Alarcón. Participada per TV3, ‘La niña de la comunión’ se situa a finals dels anys 80. La Sara, després de traslladar-se a viure a un petit poble de la demarcació de Tarragona, intenta encaixar amb els adolescents que hi viuen. Una nit surten a una discoteca i de tornada es troben a una nena amb una nina a la mà vestida de primera comunió. A partir d’aquí comença el malson.

El director va explicar en el marc del Festival de Sitges 2022, que els va arribar la proposta de desenvolupar “el mite de la nena de la comunió”, que com a icona els va semblar “molt interessant”, i per fer-ho van “intentar generar una història que tingués una mitologia pròpia”.

‘Los Fabelman’

‘Los Fabelman’ és un film semiautobiogràfic sobre la infància i joventut del director Steven Spielberg. La pel·lícula s’ambienta a finals de la dècada de 1950 i principis dels 60 quan un nen d’Arizona Sammy Fabelman influït per la seva mare artista i el seu pare enginyer informàtic, descobreix un secret familiar devastador i explora com el cinema pot ajudar-lo a explicar històries i a forjar la seva pròpia identitat.

‘Titanic’

Per commemorar els 25 anys de l’estrena del film ‘Titanic’, la pel·lícula de James Cameron tornarà als cinemes en una edició remasteritzada en 3D i en formats especials.

‘El piloto’

A ‘El piloto’ Gerard Butler es posa a la pell d’un pilot d’avió amb molta experiència que la nit de Cap d’Any realitza un complicat aterratge d’emergència quan l’aeronau rep l’impacte d’un llamp. Perduts enmig d’una illa devastada per la guerra, el pilot s’adonarà que sobreviure a l’accident aeri ha estat el principi d’una terrible aventura plena de perills. El film, dirigit per Jean-François Richet, també compta amb Mike Colter en el repartiment.

‘Mi querido monstruo’

La comèdia d’animació ‘Mi querido monstruo’ del director Jianming Huang mostra com un sanador és desterrat després de destruir accidentalment una illa. Set anys després retornarà per buscar la redempció.

‘Oro puro – Rheingold’

‘Oro puro – Rheingold’ és un biopic sobre el raper Xatar que mostra com va ser el seu camí des de viure a les rodalies de la ciutat fins al capdamunt de les llistes musicals en una dramàtica història d’aventures.

‘Joyland’

Saim Sadiq és el director del film ‘Joyland’, que explica la història del fill menor d’una família clàssica patriarcal del Pakistan. En Haider s’uneix en secret a una companyia teatral de dansa eròtica. Allà els sentiments per la seva dona es posen en qüestió quan s’enamora d’una jove i ambiciosa estrella trans. Això provocarà una revolució a la família.

‘Anime supremacy!’

Basada en la novel·la de Mizuki Tsujimura, ‘Anime Supremacy!’ tracta sobre l’entrellat de la indústria d’animació japonesa coneguda com anime. A través de la vida de dos creadors la pel·lícula porta l’espectador a conèixer la manera de treballar, el procés creatiu i la competència per les classificacions. També s’hi constata la gran passió per una indústria que ha captivar a milions de seguidors arreu del món.

Netflix amb el dia dels enamorats

Netflix aprofita el dia dels enamorats per proposar diverses sèries. Per una banda, dimarts que ve s’estrenarà ‘Todas las veces que nos enamoramos’, una nova sèrie dels creadors d’’Èlite’ sobre l’amor, l’amistat dels anys universitaris i la necessitat de trobar el teu lloc al món. La comèdia romàntica de vuit capítols està protagonitzada pel Georgina Amorós, Franco Masini, Albert Salazar, Carlos González, Blanca Martínez i Roser Vilajosana. Explica la història d’una noia que vol convertir-se en directora de cinema i coneixerà a en Julio. Però la vida sempre té altres plans.

El mateix dia s’estrena el reality ‘Perfect match’ i prèviament aquest dimecres ‘El amor da mucha guerra’, una comèdia sobre una dona que odia perdre contra els homes i un home que desconfia de les dones. Dijous arribarà ‘Mi padre el cazarrecompensas intergaláctico’ i la quarta temporada de ‘You’.

Finalment, aquest dimecres s’estrenarà ‘Bolsa de valores’, on dues noies es proposen conquistar el mercat de la borsa de Kuwait dels 80 i dinamitar el seu corrupte club masculí.

HBO Max explora la depressió juvenil a ‘Confia en mi’

HBO Max estrena aquest dimecres el documental ‘All that breathes’, sobre dos germans que dediquen les seves vides a protegir una majestuosa au essencial per l’ecosistema de Nova Delhi que està desapareixent del cel.

La nova sèrie ‘Confia en mi’ arribarà aquest dijous a la plataforma, sobre un jove de 16 anys que pateix depressió i ansietat i que una tragèdia el farà decidir si deixa que els esdeveniments el superin o no. El mateix dia s’estrenarà la tercera temporada de ‘El padrino de Harlem’ i la novena de ‘The Flash’.

D’altra banda, aquest divendres arribarà la nova miniserie ‘Cormoran strike: Sangre turbia’, sobre la misteriosa desaparició d’una dona, un cas molt complex, un assassí en sèrie psicòpata i testimonis de qui no es pot confiar.

Finalment, aquest diumenge HBO Max estrenarà la docuserie ‘La maldición del Windsor’, sobre l’incendi d’un dels gratacels més icònics de l’Estat, la torre Windsor i dilluns la nova sèrie documental ‘La casa que construyeron los dragones’, sobre la realització de la primera temporada de ‘La casa del dragón’.

Filmin estrena ‘The curse’

Filmin estrena dimarts que ve la primera temporada de la comèdia ‘The curse’. Es tracta d’una de les comèdies televisives destacades al Regne Unit. Se situa a Londres a la dècada dels 80 quan un grup de delinqüents amb poc sentit comú es veuen immersos en un dels robatoris d’or més importants de la història.

Segona temporada de ‘Operación marea negra’ a Prime Vídeo

Amazon Prime Video oferirà aquest divendres ‘Operación marea negra’, la segona temporada d’una producció enregistrada a Galícia i Portugal. La nova entrega es produeix dos anys després del final de la primera temporada. Seguint a Nando a la presó, els nous episodis navegaran entre el crim i la llei, la venjança familiar i la justícia. El protagonista evolucionarà en un viatge ple de traïcions i doble jocs, en un fràgil equilibri entre allò legal i il·legal.

Apple TV+ i l’amor a Snoopy

La plataforma d’Apple també se suma al dia dels enamorats amb l’estrena aquest divendres de ‘Carlitos y las tarjetas del día de San Valentín’. En aquest especial es pot veure com un inspirat Snoopy escriu poemes sobre el Dia de San Valentí. Els personatges s’intercanvien cartes dels seus enamorats.