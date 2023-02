Entre les estrenes cinematogràfiques d’aquest divendres destaca ‘Mòmies’, un film d’animació de coproducció catalana escrit pels guionistes de ‘Les aventures de Tadeo Jones’, Jordi Gasull i Javier Barrera. A la cartellera hi aterra també la cinta èpica en euskera ‘Irati’, de Paul Urkijo, Premi del Públic al Festival de Sitges, i també ‘The Quiet Girl’, film irlandès nominat a l’Oscar a la millor pel·lícula internacional que explica la història d’una nena de nou anys molt reservada en el sí d’una família nombrosa i disfuncional. A les plataformes, Filmin estrena dimarts vinent la sèrie ‘We Are Lady Parts’, considerada una de les grans comèdies de la televisió britànica dels últims anys i guanyadora de tres premis BAFTA.

'Mòmies'

‘Mòmies’ és una coproducció catalana del director Juan Jesús García Galocha. El guió és de Jordi Gasull i Javier Barreira, guanyadors d'un Goya al millor guió per ‘Les aventures de Tadeo Jones’. El film que arriba doblat en català se situa a Egipte, a l’interior de la terra, en una ciutat de mòmies amb 3.000 anys d’antiguitat. Per desig dels déus, la princesa Nefer i Thut s’han de casar en set dies, encara que no ho vulguin, i portar al casament l’anell del Faraó. Mentrestant, a la superfície, Lord Carnaby troba un anell de casament reial egipci en una expedició arqueològica. Quan Thut descobreix que l'anell ha estat robat, puja al món dels humans per recuperar-lo, acompanyat del seu germà Sekhem, la Nefer i en Croc, la seva mascota cocodril. Viuran una gran aventura a la moderna Londres i descobriran una cosa que no entrava als seus plans.

'Assumptes familiars'

Alice i Louis són uns germans de poc més de cinquanta anys. Alice odia Louis i l’ha estat evitant durant més de vint anys. Però després de la mort sobtada dels seus pares tots dos es veuran obligats a tornar-se a veure.

'Billi i Janet i altres cròniques marcianes'

Un programa sobre marcians i naus espacials que parla de la tolerància i l’acceptació de la diversitat, que s'estrena amb altres curts d'animació com 'La sopa de la Franzy', 'La gran escapada d’en Ray', 'Topets i Taquetes veuen les estrelles' i 'El petit ninot de neu'

‘Irati’, de Paul Urkijo

La pel·lícula èpica en euskera 'Irati', ambientada al segle XVIII a la popular vall navarresa arriba als cinemes aquest divendres. El film d’inspiració històrica narra com un jove líder d’Irati fa un pacte amb una deessa perquè l’ajudi a derrotar l’exèrcit de Carlemany i fa prometre al seu fill que protegirà el seu poble. Anys després, el fill ha de complir la seva paraula i també recuperar el cos del seu pare.

El director Paul Urkijo i l’equip de la cinta van presentar ‘Irati’ al darrer Festival de cinema de Sitges, on se’n va endur el Premi del Públic. Urkijo va explicar que ‘Irati’ és una pel·lícula que neix d’un món local, que parteix dels contes que li explicaven quan era petit de la mitologia basca, que està arrelada a la cultura i que és totalment exportable. “És una cosa que estimo i si ho fas amb amor des de l'estómac, les coses surten”, ha assegurat.

‘Terrifier 2’

Arriba la seqüela de terror gore del director Damien Leone ‘Terrifier 2’. El film se situa després que Art el pallasso hagi estat ressuscitat per una entitat terrorífica. En el seu retorn al comtat de Miles haurà de destruir una adolescent i el seu germà petit durant la nit de Halloween. L’estrena del film als Estats Units d’Amèrica (EUA) va ser polèmica perquè les seves explícites imatges de violència van provocar desmais i vòmits a les sales de cinema.

‘The Quiet Girl’

‘The Quiet Girl’ és la història d’una nena de nou anys reservada que està desatesa per part de la seva familiar nombrosa i disfuncional. La Cáit s’enfronta en silenci a les dificultats a l’escola i a casa i aprèn a passar desapercebuda. Amb l’arribada de l’estiu i la proximitat per l’arribada d’un nou membre a la família, és enviada a viure amb uns parents. Sense saber quan tornarà a casa, anirà a parar a casa d’uns desconeguts on poc a poc anirà progressant i iniciant una nova forma de viure. En aquesta nova casa on regna l’efecte i sembla que no hi ha secrets, ella descobrirà una dolorosa realitat. El drama irlandès amb les interpretacions de Catherine Clinch, Carrie Crowley i Andrew Bennett està nominat a l’Oscar a la millor pel·lícula internacional.

‘Till, el crimen que lo cambió todo’

El film repassa la biografia d’Emmet Till, un adolescent nordamericà negre brutalment assassinat als 14 anys, l’any 1955 a Mississipi. La propietària d’una botiga local va mostrar-se ofesa pel noi, i després d’aquesta declaració va ser linxat per un grup d’homes. Els assassins van ser absolts, un fet que va provocar indignació i commoció a nivell nacional, i va despartar movments contra la violència racista al país.

'Rumba Terapia'

Després de dirigir ‘Sobre ruedas’ Franck Dubosc torna als cinemes amb ‘Rumba terapia’, una comèdia francesa d’un pare que farà tot el possible per connectar amb la seva filla. Després d’haver-la abandonat gairebé 20 anys enrere, començarà a assistir d’incògnit a les classes de zumba que imparteix.

‘Disturbios’

Premiat en festivals de Berlín i Viena, entre d'altres, el segon llargmetratge de Cyril Schäublin narra la transformació d'una ciutat rellotgera suïssa a través de la seva indústria en auge i l'auge del moviment anarquista. Del director suís Cyril Schäublin, és una de les pel·lícules més reconegudes per la crítica internacional el 2022, va ser premiada a la Berlinale (millor director a la secció Encounters), de Viena (premi de la crítica FIPRESCI) i exposada en una trentena de festivals internacionals el 2022, entre elles Donostia.

Narra la transformació que experimenta un petit poble suís a finals del segle XIX amb l'arribada dels moderns processos de rellotgeria industrial. Ho fa a través de la mirada de Josephine, una jove treballadora de la cadena de muntatge, encarregada de produir una sola peça, la roda pertorbadora, que assegura l'equilibri del rellotge. Exposta a noves maneres d'organitzar els diners, el temps i la feina, Josephine entra en contacte amb el moviment anarquista local i coneix un viatger rus, Piotr Kropotkin, per qui se sent atreta.

'Shooting for Mirza'

El documental del madrileny Juan Gautier recorda la biografia del mite bosni del bàsquet Mirza Delibašic, mort el 2001, l'ex-jugador del Real Madrid dels anys 70 que durant la guerra va voler romandre a Sarajevo mentre la seva família escapava a l'estranger. La cinta repassa aquells anys amb el testimoni del seu fill Danko, entre l'admiració pel llegat del seu pare, el pes de la seva ombra i la ferida per la seva absència. Un viatge per reconstruir la seva figura d'heroi nacional que el porta a descobrir el seu propi lloc com a pare

Netflix amb el cas dels Murdaugh

Netflix aquest dimecres la minsèrie sobre el cas dels Murdaugh: ‘Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur’. Els Murdaugh eren una de les famílies més distingides de Carolina del Sud però la mort de la jove Mallory Beach en un accident nàutic va marcar l’inici de la decadència familiar. Els brutals assassinats del presumpte pilot de la nau i de la mare de la noia destaparan un segle de corrupció, poder i encobriments en aquesta zona del país. La sèrie ofereix els testimonis dels presents en el vaixell, alguns dels quals no havien parlat fins ara.

Dijous s’estrenarà la tercera temporada de ‘Outer Banks’, una sèrie d’aventures sobre un col·lectiu que viu en una illa deserta que sembla idíl·lica. Els nous habitants de l’illa gaudeixen en el seu refugi provisional fins que tornen a buscar un nou tresor. Pel camí es trobaran amb mafiosos i persones disposades a fer el que sigui per quedar-se amb el tresor. D’altra banda, dimarts que ve s’estrena una temporada del reality ‘Jugando con fuego: Alemania’.

Concert de The Weeknd a HBO Max

HBO Max oferirà diumenge el concert ‘The Weeknd: Live at Sofi stadium’. Es tracta d’un especial del concert que es va enregistrar el 2022 durant la primera etapa de la gira per Estats Units ‘After hours til down tour’. Entre d’altres es podrà veure el cantant principal interpretant els majors èxits dels àlbums més recents.

Amazon Prime Video ofereix ‘El consultor’

Amazon Prime Video estrena aquest divendres ‘El consultor’. Basada en la novel·la homònima de Bentley Little, és una sèrie que barreja comèdia i thriller mentre explora en la relació entre un cap i un treballador. En el repartiment hi ha Christoph Waltz, Nat Wolff, Brittany O'Grady i Aimee Carrero.

‘We Are Lady Parts’ a Filmin

Filmin estrena dimarts que ve la provocadora sèrie ‘We Are Lady Parts’. La que és considerada una de les grans comèdies de la televisió britànica dels últims anys i guanyadora de tres BAFTA, és una representació d’un grup de joves musulmanes que fuig dels estereotips i mostra la seva realitat sense donar explicacions a ningú.

La temporada final de ‘The Blacklist’ a Movistar+

La temporada final de ‘The Blacklist’ arriba dilluns que ve a Movistar+. James Spader, Diego Klattenhoff i Laila Robins lideren una temporada on també s’incorpora Anya Banerjee. El final de la sèrie arribarà després de 22 capítols.

El mateix dia s’estrenarà el documental ‘Sinéad O'Connor: Nothing Compares', sobre la superestrella musical. El treball mostra l’ascens i caiguda d’una cantant que va voler denunciar les injustícies.

Vincent Cassel i Eva Green arriben a Apple TV+

Vincent Cassel i Eva Green aterren aquest divendres a Apple TV+ amb la sèrie de thriller "Liaison". La sèrie explora en com els errors comesos en el passat poden destruir el futur i es combina l’acció amb una trama amb diverses capes. L’espionatge i la intriga policial s’entrellacen amb una història d’amor i passions.

El mateix dia, la plataforma estrena la sèrie de viatges ‘’Eugene Levy, el antiviajero’, on se segueix a Emmy Eugene Levy en alguns dels viatges més intrigants del món a Costa Rica, Finlàndia, Itàlia, Japó, Maldives, Portugal, Sud Àfrica i Estats Units. També s’estrena la segona temporada ‘Pretzel y sus cachorros’.