Estrenada el 2018 sense grans escarafalls, Searching va ser una petita sorpresa perquè és d’aquelles pel·lícules de les quals no n’esperes res i acabes trobant-hi un thriller molt solvent i capaç de generar molta tensió. Centrada en un pare que busca pistes de la filla desapareguda a les seves xarxes socials, l’originalitat del film radica en que gairebé tota la trama es desenvolupa en una pantalla d’ordinador, avançant pels successius clics que fa el protagonista per indagar en la vida privada de la noia.

S’havia fet abans, com a la irregular pel·lícula de terror Eliminado, però Searching estava molt millor resolta i treia autèntic petroli de la sensació d’estar fent una immersió en els secrets d’una persona. La seva segona part es connecta amb la seva predecessora amb l’escena inicial, que hi fa referència directa, però acte seguit mostra uns personatges nous amb un misteri nou. El resultat és igual d’efectiu: lluny de les convencions d’una seqüela, Missing se les arregla per ser un exercici de suspens molt efectiu que sap portar-te al seu terreny i estremir-te amb els perills de portar una doble vida virtual. Amb el mèrit afegit que s’allarga gairebé dues hores sense que siguis conscient de la durada.

Dirigida per Nicholas D. Johnson i Will Merrick, Missing està protagonitzada per June, una noia que veu amb molta frustració com les autoritats colombianes són incapaces de donar resposta a la misteriosa desaparició de la seva mare durant un viatge amb la seva nova parella. Cansada de traves burocràtiques i respostes críptiques, June es disposa a investigar pel seu compte rebuscant per la navegació a Internet de la mare. Com més avança en els secrets virtuals de la dona, més s’adona que en realitat no la va conèixer mai del tot. June no triga a mirar on no hauria de fer-ho, convertint la investigació en una cursa a contrarellotge per salvar la seva mare.

Els directors, que també són els guionistes de la funció, saben treure molt suc a l’estètica de la pel·lícula, però on més encerten és una trama plena de girs imprevistos en què mai pots donar res per sobreentès. I no deixa de ser una bona notícia que un tema tan propens a l’artifici com les noves tecnologies estigui resolt amb un clar esperit de sèrie B que apel·la a aquelles petites perles de videoclub que acabaves llogant més d’una vegada. El repartiment de Missing està encapçalat per Storm Reid, Nia Long, Amy Landecker, Ken Leung, Thomas Barbusca, Lisa Yamada, Tim Griffin, Megan Suri, Ava Zaria Lee i el veterà Joaquim de Almeida.