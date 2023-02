L’actriu Courteney Cox, la Monica de ‘Friends’, ha descobert aquest dilluns la seva estrella al passeig de la Fama de Hollywood acompanyada de les seves companyes a la famosa sèrie, Jennifer Aniston i Lisa Kudrow, que són també les seves millors amigues en la vida real.

Juntament amb les actrius, la filla de Cox, Coco Arquette, de 18 anys, també era allà per celebrar els èxits de la seva mare. La mare i la filla van posar juntes per a les fotos, amb Cox, de 58 anys, vestint un conjunt completament negre, igual com les seves amigues, mentre que Arquette va optar per un minivestit blanc estil ‘babydoll’ combinat amb un abric negre folgat i de gran mida.

«Gràcies a Courteney vam aconseguir crear un dels elencs més pròxims, tendres i més estimats en la història de la televisió», ha assegurat Kudrow sobre la seva companya, durant una atropellada cerimònia en la qual hi va ha hagut alguns problemes tècnics d’àudio.

Cox, que ha confessat que odiava parlar en públic, ha pres la paraula per donar les gràcies a tots els seus amics presents i a les persones que havien impulsat la seva carrera.

El seu primer paper

L'actriu ha detallat que el seu veritable inici en l’àmbit de l’actuació no va ser al famós videoclip de Bruce Springsteen ‘Dancing in the dark’, de 1984, com tothom pensava, sinó que va ser als 12 anys quan va obtenir un paper a l’obra ‘The King and I’, de la seva escola secundària.

L’èxit a la carrera de Cox va arribar amb la sèrie ‘Family ties’ (1987), i aleshores ja havia formatpart de programes de televisió com ‘Misfits on science’ (1985) i ‘The love boat’ (1986).

Va auditar pel paper de Rachel

El 1994 es va presentar al càsting per al paper de Rachel Green de ‘Friends’, però finalment va acabar donant vida a la perfeccionista xef Monica Geller, personatge que li donaria el millor èxit de la seva carrera.

«Jo estava molt nerviosa per conèixer-la, n’era molt fan, vaig entrar en pànic i no sabia què fer. Courteney era l’única famosa de tot l’elenc, i va ser ella qui va deixar clar que el repartiment representaria un grup real d’amics», ha explicat durant l’acte Jennifer Aniston.

En l’esdeveniment també hi han estat presents la seva parella, el músic Johnny McDaid; la seva filla, Coco Arquette, i l’actriu Laura Dern.

«Germanes»

Aquesta última ha ressaltat en el seu discurs que la seva «germana» era «la personificació real de com es veu una veritable estrella brillant».

Entre els últims treballs de Cox hi ha la sèrie de televisió ‘Shining vale’, i les pel·lícules ‘Scream VI’ i ‘Last chance u’, projectes en els quals, a més, ha treballat com a productora.

La seva carrera també l’emmarquen treballs de direcció de sèries com ara ‘Cougar town’ (2014), i en els films ‘Just before I go’ (2014) i ‘TalhotBlond’ (2012).