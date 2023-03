S'acosta la cerimònia de lliurament dels Oscars 2023 i tot està ja disposat per al lliurament dels premis més prestigiosos del cinema internacional. Les pel·lícules nominades es coneixen des de setmanes enrere, i són molts els cinèfils que busquen la manera de veure-les abans que arribi la cerimònia.

Algunes de les cintes estan disponibles a través de les plataformes de 'streaming' com Netflix, HBO Max, Amazon Primef Vídeo, Filmin, Disney+ o Movistar Plus+. Unes altres, no obstant això, encara no s'han estrenat en aquesta modalitat i només poden veure's a les sales de cinema.

Repassem en les següents línies com veure algunes de les principals pel·lícules favorites per a aquesta edició dels Oscars 2023.

'Tot alhora a tot arreu'

La gran favorita per a aquesta edició dels premis de l'Acadèmia de Hollywood, amb les seves 11 nominacions, es troba disponible a Espanya a través de Movistar Plus+ i Filmin. L'obra de Daniel Kwan i Daniel Scheinert opta a totes les principals estatuíllas, com a millor pel·lícula, millor director o millor actriu protagonista.

'Sense novetat en el front'

Amb les seves nou nominacions, incloses pràcticament totes les categories tècniques, l'obra bèl·lica de l'alemany Edward Berger pot veure's a través del catàleg de Netflix.

'Top Gun: Maverick'

Tom Cruise produeix i protagonitza aquesta seqüela que cull sis nominacions per als premis Oscar. Està disponible en el catàleg de Amazon Prime Vídeo.

'Elvis'

Vuit nominacions per a la pel·lícula dirigida per Baz Luhrmann i protagonitzada per Austin Butler i Tom Hanks, que es pot veure a través de HBO Max.

'Black Panther: Wakanda Forever'

Disney+ ofereix aquesta pel·lícula de Marvel que ha estat una de les grans sorpreses en la llista de nominacions, amb les seves cinc candidatures a fer-se amb un dels preuats guardons.

'Blonde'

La pel·lícula que ha catapultat pel cap alt alt de Hollywood a l'actriu hispanocubana Ana d'Armes, amb el paper de Marilyn Monroe, es troba disponible en Netflix. Les crítiques han estat dispars per a aquesta cinta, però això no ha impedit l'èxit de la intèrpret que es va donar a conèixer a Espanya amb el seu rol en 'L'Internat'.

'Pinocho'

Guillermo del Toro reinterpreta un dels grans clàssics del cinema d'animació, amb grans opcions per a fer-se amb les estatuíllas a millor pel·lícula animada i a millor banda sonora. Està disponible a través de Netflix.

'Tár'

De moment, aquesta cinta no ha arribat a les plataformes de 'streaming' i s'exhibeix únicament en sales de cinema. S'espera que aquesta primavera passi a integrar el catàleg de Movistar Plus+.

'Avatar: El sentit de l'aigua'

Una altra de les pel·lícules que encara no es troben disponibles a través de les plataformes, el normal és que la seva estrena es produeixi en Disney+, però la data no és clara de moment.

'Ànimes en pena de Inisherin'

Si la vols veure abans dels Oscars, hauràs de fer-ho en una sala de cinema. Si prefereixes esperar, la seva estrena tindrà lloc en Disney+, probablement des de finals d'aquest mes de març.

'The Whale' ('La balena')

L'obra de Darren Aronofsky protagonitzada per Brendan Fraser es va estrenar en cinemes a la fi de gener, per la qual cosa presumiblement arribarà a Movistar Plus+ en els últims dies de març, després de la cerimònia dels Oscars.

'Els Fabelman'

Recentment estrenada en sales de cinema, trigarà més a arribar a les plataformes. S'espera que sigui HBO Max la que la inclogui en el seu catàleg (així serà almenys a Llatinoamèrica), però no hi ha una data d'arribada definida.