‘Todo a la vez en todas partes’, la imaginativa exploració del multivers dirigida per Daniel Kwan i Daniel Scheinert, parteix com a favorita en la carrera dels premis Oscar del 2023 després d’acumular més nominacions que cap altra pel·lícula: 11, incloses les categories principals de millor pel·lícula, millor direcció i millor guió original. Entre les seves principals competidores hi ha el film que recentment la va derrotar en la categoria de millor comèdia als Globus d’Or, ‘Almas en pena de Inisherin’, de l’angloirlandès Martin McDonagh, amb nou nominacions, les mateixes que la producció alemanya de Netflix ‘Sin novedad en el frente’, una cinta bèl·lica dirigida per Edward Berger que ha protagonitzat la gran sorpresa al colar-se entre les finalistes en la categoria de millor pel·lícula (també opta al premi a la millor pel·lícula en llengua no anglesa) i optar a set premis més.

La llista dels 10 títols que es disputaran l’Oscar al millor film del 2022 es completa amb ‘Elvis’, de Baz Luhrman (vuit candidatures); ‘Els Fabelman’, de Steven Spielberg (set); ‘Tár’, de Todd Field (sis); ‘Top Gun: Maverick’, de Joseph Kosinski (sis); ‘Avatar: el sentido del agua’, de James Cameron (quatre); 'El triángulo de la tristeza’, de Ruben Ostlund (tres), i ‘Ellas hablan’, de Sarah Polley (dos). Ana de Armas, finalista En els apartats d’interpretació, destaca la presència de la hispanocubana Ana de Armas entre les finalistes del premi a la millor actriu per la seva encarnació de Marilyn Monroe a ‘Blonde’. En aquesta mateixa categoria tindrà com màximes rivals Michelle Yeoh (‘Todo a la vez en todas partes’) i Cate Blanchett (‘Tár’), que venen totes dues de guanyar el Globus d’Or. Viola Davis (‘La mujer rey’), Michelle Williams (‘Los Fabelman’) i Andrea Risebororuh (‘To Leslie’) completen el quintet d’aspirants. Entre els actors, tot apunta a un duel entre Austin Butler (Elvis) i Brendan Fraser (‘La ballena’), en una categoria en la qual estan també nominats Colin Farrell (‘Almas en pena de Inisherin’), Bill Nighy (‘Living’) i el sorprenent Paul Mescal (‘Aftersun’). La cerimònia de lliurament dels premis més importants del cine se celebrarà aquest 12 de març al Dolby Theatre de Los Angeles, amb el còmic Jimmy Kimmel com a mestre de cerimònies, rol que ja va exercir el 2017 i el 2018.