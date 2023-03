El terror de ‘Scream’ reapareix aquest divendres als cinemes amb l’estrena de la sisena entrega d’aquest nou clàssic del gènere. Una vegada més, i aquest cop amb Nova York com a decorat, els joves protagonistes no poden deslliurar-se del terrorífic assassí de la màscara de fantasma. Entre les estrenes de la setmana hi ha també la comèdia espanyola ‘Mari (dos)’, de la valenciana Lucía Alemany (‘La inocencia’) i el documental aspirant a l’Oscar ‘La belleza y el dolor’, sobre la fotògrafa i activista nord-americana Nan Godin. A les plataformes, Disney + estrena coincidint amb el 8-M la producció espanyola ‘El grito de las mariposas’, una sèrie sobre l’assassinat de l’activista dominicana Minerva Mirabal.

‘Scream VI’

La ja clàssica saga de terror ‘Scream’ irromp de nou als cinemes amb la seva sisena entrega. Alguns dels protagonistes dels darrers episodis es traslladen a Nova York per oblidar la massacre de Ghostface a Woodsboro. Però no poden deslliurar-se dels seus problemes, i per això els torna a perseguir el popular i terrorífic assassí de la màscara de fantasma.

‘Mari(dos)’

‘Mari(dos) és el segon film de la valenciana Lucía Alemany, que va debutar l’any 2019 amb ‘La inocencia’. La comèdia converteix, per sorpresa seva, a Paco León i Ernesto Alterio en els dos marits de la mateixa dona (Celia Freijeiro). Ella acaba de tenir un greu accident, i mentre està convalescent, ells dos van descobrint les vides paral·leles que han viscut sense saber-ho.

‘Purgatorio’

La pel·lícula del polonès Michal Kondrat intenta respondre la pregunta recurrent sobre què hi ha més enllà de la mort. En concret es fixa en aquells que hi han buscat resposta més enllà de la ciència, és a dir, religiosos com Santa Faustina Kowalsa i el Pare Pío.

‘Violeta, el hada traviesa’

La pel·lícula d’animació espanyola presenta la Violeta, una fada amb poders màgics que viu en un món de fantasia ple d’aventures i també perills. En un dels seus viatges travessa cap al món dels humans i, per poder tornar a casa, ha d’acceptar l’ajuda d’una nena de dotze anys que es diu Maxie, amb qui es fan molt amigues.

‘El caftán azul’

La cinta marroquina de Maryam Touzani és una de les més destacades del darrer any. Va quedar entre les 10 preseleccionades a l’Òscar al millor film internacional en representació el Marroc (finalment exclosa de la nominació), va guanyar el Premi Fipresci 2022 i la seva protagonista, Lubna Azabal, va rebre el premi a la millor actriu a la Seminci de Valldolid. Explica la història de Halim i Mina, dos comerciants que regenten un negoci dels tradicionals caftans a mida, a la media de Salé, una de les més antigues del país. La parella guarda un secret, però la malaltia de la Mina i l’arribada d’una jove aprenent a la botiga amenacen amb pertorbar aquest equilibri.

‘La belleza y el dolor’

Divendres s’estrena als cinemes de l’Estat el documental guanyador del Lleó d’Or al darrer Festival de Venècia, i nominat a l’Oscar, ‘La belleza y el dolor’, sobre la fotògrafa i activista Nan Godin. La pel·lícula s’endinsa particularment en la seva lluita contra la dinastia farmacèutica de la família Sackler, que passa per ser responsable de la més gran epidèmia pel consum d’opiacis a la història dels Estats Units. Ella mateixa es va haver de desintoxicar d’aquesta addició, després que li receptessin el medicament per un accident. Godin està considerada una de les fotògrafes vives més important d’aquest país, i ha sigut una artista fonamental de la contracultura novaiorquesa.

‘Sick of myself’

Signe i Thomas mantenen una relació de parella malsana i competitiva, que pren un gir pervers quan Thomas obté certa notorietat com a artista contemporani. La cinta noruega s’estrena amb algunes còpies doblades al català i també en VOSC.

‘Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles’

Com a primera estrena de la setmana, avançada a aquest mateix dimecres, arriba la reposició de ‘Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles’ (1976), de Chantal Akerman. La reestrena (en una trentena de sales independents de l’Estat, com el cinema Zumzeig de Barcelona) coincideix amb la recent consideració d’aquest clàssic del cinema belga com la millor pel·lícula de la història segons la llista ‘Sight & Sound’. La pel·lícula destrona del primer lloc ‘Vértigo’, d’Alfred Hitchock, que havia liderat el llistat l’última dècada (prèviament havia estat ‘Ciudadano Kane’, d’Orson Welles, i així un títol diferent fins a l’inici d’aquest rànquing, que es va estrenar l’any 1952 amb ‘El ladrón de bicicletas’, de Vittorio de Sica, al capdavant). Aquest i altres 11 films d’Akerman es podran veure durant el mes de març de la mà de Filmin (també disponibles a la plataforma) en col·laboració amb la Filmoteca Espanyola i el Museo Reina Sofia.

‘María Casares: la mujer que vivió mil vidas’

El documental de producció gallega recorda la trajectòria de l’actriu María Casares, una exiliada espanyola que es va establir a França. La pel·lícula remarca el seu compromís polític i també com va arribar a ser una actriu reconeguda en el món del cinema i el teatre francesos.

Una investigació del Malaysia Airlines a Netflix

Netflix estrena aquest dimecres la sèrie documental ‘MH370: El avión que desapareció’. La producció repassa com un avió que feia el trajecte entre Kuala Lumpur a Pequin amb 239 persones a bord va desaparèixer el març de 2014. La misteriosa desaparició va ocupar titulars i és un malson pels familiars dels desapareguts. El documental intenta reconstruir el cas i analitza les teories sobre la desaparició mentre conversa amb persones vinculades al cas que es neguen a acceptar que no hi hagi cap explicació.

D’altra banda, dimarts que ve arriba una nova entrega del programa de televisió ‘Con ayuda de Ariyoshi’, amb el popular presentador japonès Hiroiki Ariyoshi.

Movistar+ amb les dones d’Afganistan

Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, la plataforma estrenarà aquest dimecres el documental de la corresponsal britànica-iraniana Ramita Navai 'Afganistán no es país para mujeres'. El treball mostra la realitat de les dones que viuen sota el règim talibà a l’Afganistan. Durant sis mesos, la periodista investiga el tracte dels talibans cap a les dones i descobreix abusos que mai abans s’havien denunciat. Entre d’altres, la gravació d’una presó on les dones són retingudes sense haver estat jutjades.

Movistar+ estrena dilluns que ve ‘El quinto día’, un ambiciós thriller que narra la lluita de la humanitat contra un organisme marí intel·ligent que es rebel·la per garantir la supervivència del seu entorn. Quan el maltractament cap als oceans amenaça el seu entorn, aquest organisme contraatacarà. En molt poc temps, el destí del planeta quedarà a les mans d’un petit grup de científics. Es tracta d’una adaptació de la novel·la de Frank Schätzing, que va inaugurar la Berlinale Series en el passat Festival de Cinema de Berlín.

Finalment, aquest dissabte Movistar+ oferirà la tercera entrega de la sèrie ‘Serengueti’, que retrata el dia a dia de les espècies més icòniques de Serengueti.

Disney+ es fixa en l’assassinat de l’activista Miverva Mirabal

Disney+ estrena aquest dimecres la sèrie ‘El grito de las mariposas’ dirigida per Mariano Hueter, Leandro Ipiña i Inés París inspirada en la vida de l’activista dominicana Miverva Mirabal. Protagonitzada per Sandy Hernández, Susana Abaitua, Luis Alberto García i Belén Rueda, la sèrie compta també amb les interpretacions de Mercedes Sampietro i Guillermo Toledo. La ficció segueix la història de Minerva Mirabal, advocada i activista assassinada per ordre del dictador Rafael Trujillo el 25 de novembre de 1960. Després de l’assassinat tant ella com les seves germanes es van convertir en un símbol de la lluita contra la violència de gènere a tot el món.

Els alts i baixos d’un matrimoni a Filmin

Filmin estrena dimarts que ve el drama ‘Marriage’ que segueix una parella casada mentre negocia els alts i baixos d’un matrimoni de 30 anys. Així, l’home i la dona afronten les inseguretats, ambigüitats, esperances i pors mentre que la sèrie explora en els riscos i els regals d’aquest tipus de relacions.

Prime Video analitza els influenciadors

Amazon Prime Video oferirà dimarts que ve ‘Influencers: sobrevivir a las redes’, una docuserie que analitza com gestionen la fama i l’èxit i com és el dia a dia d’un influenciador. El creador de contingut Luc Loren acompanyarà noms d’influenciadores com Lucía Bellido, Marina Rivers, Etsy Quesada, Samantha Hudson, Marta Lozano, Carolina Iglesias, Abril Cols, Wismichu, Rocío Osorno o Mery Turiel en un recorregut pels seus èxits i adversitats.