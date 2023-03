Cinesa ha llançat Unlimited Card, el programa de subscripció de cine en el qual els clients podran veure les estrenes de les pel·lícules tantes vegades com vulguin al llarg de l’any, amb un preu des de 15,90 euros al mes. El nou model de subscripció es presentarà oficialment el mes d’abril i s’activarà gradualment a partir d’aquell mes en tots els cines de la companyia. Unlimited Card estarà disponible en dos formats: Estàndard i LUXE.

«Des de Cinesa sempre apostem per oferir als espectadors noves fórmules de consum cinematogràfic que s’adaptin a les seves noves necessitats i que donin resposta a la transformació d’un sector en canvi constant. Amb el llançament d’Unlimited Card fem un pas més en el nostre compromís amb els clients a través d’un projecte innovador que permetrà disfrutar de les millors estrenes de forma il·limitada i, com sempre, de la millor manera possible: a la pantalla gran, amb la millor tecnologia d’imatge i so i des de la comoditat de la seva butaca», ha explicat el ‘managing director’ SE&NE d’ODEON Cinemes Group, Ramon Biarnés.

Set sales a Catalunya

Cinesa és l’empresa líder en exhibició cinematogràfica a Espanya, gràcies als 11 milions d’espectadors que cada any visiten una de les gairebé 450 sales, repartides en els 37 cines que té a les millors localitzacions de les principals ciutats espanyoles. Destaquen els 14 cines de Madrid i set a Barcelona. A Catalunya compta amb sales a Diagonal Mar, La Maquinista, Barnasud, La Farga, Parc Vallès (Terrassa), Som Multiespai i Mataró Parc.