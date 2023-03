Keanu Reeves torna a interpretar John Wick en la quarta entrega de la franquícia ‘John Wick 4’ que s’estrenarà el 24 de març als cines. La filmació d’aquest capítol, dirigit per Txad Stahelski, es va retardar per la pandèmia i arriba 3 anys més tard de l’última pel·lícula ‘John Wick 3. Parabellum’, que va ser un èxit a la taquilla (321 milions de dòlars recaptats arreu del món).

El que sabem de ‘John Wick 4’

La nova pel·lícula és més llarga que les 3 anteriors (amb una durada de 169 minuts) i ja se'n va poder veure un tast durant la Comic Con de San Diego. En l’avenç apareix Keanu Reeves tornant a l'acció, preparat per enfrontar-se a l’Alta Taula i als nous rivals que volen acabar amb ell. Allà, també es va mostrar el guió, realitzat per Shay Hatten i Michael Finch.

Quant a imatges, se n’han difós a través del compte d’Instagram de la productora Lionsgate i del propi protagonista, Reeves. En aquestes primeres fotografies apareix Wick rodejat d’unes espelmes i amb el seu particular estil: cabell per sobre de les espatlles, vestit de negre i barba afilada.

Repartiment del nou capítol

Al costat de Revees, a l'elenc de ‘John Wick 4’ també hi hau Laurence Fishburne, que torna com el Rei de Bowery, Lance Reddick com a Charon i Ian McShane com a Winston. Donnie Ye interpretarà Caine, i Bill Skarsgård donarà vida a un personatge anomenat Marquis.

També participen al film Scott Adkins (‘Los Mercenarios 2’), Hiroyuki Sanada (‘Bullet Train’), Marko Zaror (Machete Kills) i la britànica Natalia Tena (saga ‘Harry Potter’).