Dragones y mazmorras és un joc de rol que s’ha convertit en la mare i el pare de tot el que ha vingut després en aquest gènere, i si la seva popularitat va aconseguir traspassar la seva condició de fenomen per a gamers va ser gràcies a una sèrie d’animació dels anys 80. Aquesta última, a més d’adaptar amb molta gràcia l’essència del joc, va crear una iconografia que va influir altres sèries similars i va erigir-se en un model encara vigent d’aproximar-se a les històries d’espasa i bruixeria.

L’any 2000 va arribar als cinemes la primera versió «oficial» en imatge real, però el resultat va ser tan pobre (i tan fracassat a la taquilla) que ha provocat que durant més de dues dècades ningú s’hagi atrevit a tornar-ho a provar. S’ha de dir que el primer tràiler de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones feia témer el pitjor, perquè en els dos minuts que durava s’hi entreveien bones intencions però un humor tirant a discutible. Per sort, aquest és un dels estranys casos en què t’equivoques en jutjar el llibre per la coberta. Resulta que la pel·lícula no només sap estar a l’alçada del material, sinó que és una divertidíssima aventura fantàstica que apel·la a l’essència del joc mentre satiritza amb brillantor la seva percepció col·lectiva. Una veritable sorpresa, en definitiva, deguda en gran mesura als guionistes i directors Jonathan Goldstein i John Francis Daley, a qui es nota, i molt, que s’estimen la matèria primera.

Els protagonistes de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones són un lladre i el seu inesperat equip de companys de fatigues, que s’embarquen en un perillós viatge per trobar una relíquia llegendària i acaben enfrontats a un exercit de bruixots, dracs i tot tipus de criatures impensables. Cap d’ells és un veritable heroi, però hauran d’aprendre a treballar plegats i de demostrar la seva vàlua per poder sortir airosos dels seus múltiples deutes. Plena de gags impagables i personatges carismàtics (de fet, aquest és el veritable secret de la seva qualitat, que cadascun d’ells estan molt ben descrits), la pel·lícula és un exemple de com fer un cinema d’entreteniment ben resolt i que agradi a tots els públics sense haver d’infantilitzar una història i les seves possibilitats expressives. L’equilibri entre acció i humor sempre és difícil, però aquí es manté cohesionat i funcional durant tot el metratge.

El repartiment del film, esplèndid, inclou Chris Pine (en el seu millor paper en molts anys), Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Hugh Grant, Chloe Coleman, Jason Wong, Daisy Head, Sophia Eleni i el gran descobriment de It, Sophia Lillis.