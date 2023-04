L’actor neozelandès Russell Crowe és el protagonista del film de terror biogràfic ‘El exorcista del papa’ que arriba aquest dimecres a les sales de cinema. La pel·lícula repassa la biografia de Gabriele Amorth, un sacerdot catòlic i exorcista italià de la diòcesi de Roma que va afirmar haver realitzat desenes de milers d'exorcismes al llarg de la seva vida. A la pantalla gran també s’analitza la biografia de l’exjugador de bàsquet nord-americà Michael Jordan i com va revolucionar el món de l’esport amb l’associació amb la marca Nike. En català arriba el film ‘Super Mario Bros (La Pel·lícula)’. En plataformes, Movistar+ ofereix a finals de setmana la primera i segona temporada del fenomen global sobre la vida de Jesús ‘The Chosen’.

‘El exorcista del Papa’

A ‘El exorcista del papa’ l’actor Russell Crowe es posa a la pell d’un sacerdot que exerceix com a exorcista principal del Vaticà. El film repassa la biografia real de Gabriele Amorth, que va assegurar haver realitzat més de 100.000 exorcismes al llarg de la vida. Amorth va escriure dos llibres de memòries on va detallar les experiències en la lluita contra Satanàs.

‘Air’

Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, Chris Messina, Marlon Wayans i Chris Tucke formen part del repartiment del drama ‘Air’. Es tracta d’una biografia sobre l’associació entre Michael Jordan, quan tot just començava la carrera, i la incipient secció de bàsquet de Nike que va revolucionar el món de l’esport i la cultura contemporània amb la maca Air Jordan.

‘Super Mario Bros (La Pel·lícula)’

El popular personatge de la franquícia de videojocs de Nintendo Super Mario Bros arriba als cinemes en català amb ‘Super Mario Bros: La pel·lícula’. El film d’animació compta amb les veus de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day i Jack Black

‘De caperucita a loba’

‘De Caperucita a loba’ és el nou film del director Chus Gutiérrez. La Marta aconsegueix passar de caputxeta a llop quan decideix utilitzar cada situació amorosa patètica que li passa per riure’s d’ella mateixa. En un viatge al bosc del drama arribarà a convertir-se en la protagonista de la seva pròpia comèdia. La Marta descobreix que el drama porta el riure, i el riure el poder. Entre el repartiment del film hi ha noms com Marta González de Vega, José Mota, Berto Romero, David Guapo, Antonio Resines o Santiago Segura.

‘Blue Jean’

Premiada per l’acadèmia de cinema i televisió britànica arriba el drama de la directora Georgia Oakley ‘Blue jean’. El film se situa l’any 1988 quan una professora homosexual s’enfronta a un greu problema quan una nova estudiant amenaça en revelar el seu secret.

‘El inocente’

‘El inocente’ és una comèdia sobre l’Abel, que descobreix que la seva mare de gairebé 60 anys està a punt de casar-se amb un home a la presó i entra en pànic. Farà tot el possible per evitar-ho però la trobada amb el seu nou padrastre li obrirà noves perspectives. És el segon film de l’actor i director Louis Garrel, després de ‘Un pequeño plan… como salvar el planeta’ (2021),

‘Empieza el baile’

La pel·lícula hispano-argentina ‘Empieza el baile’ arriba als cinemes després d’haver obtingut respectivament la Biznaga de Plata a la millor interpretació masculina de repartiment (Jorge Marrale) i la del Premi del Públic, a Màlaga. Aquesta road movie (de Buenos Aires a Mendoza) en clau de comèdia explica la història d’un ex-matrimoni que es retroba amb el propòsit de localitzar el seu fill, del qual ell (Dario Grandinetti), que viu a Madrid des de fa molts anys, no en sabia res.

El fenomen global de ‘The Chosen’ arriba a Movistar+

La primera temporada de ‘The Chosen’ i la segona arriben aquest dijous i divendres a Movistar+. El fenomen global presenta la vida de Jesús d’una forma “personal, íntima i immediata”. Coincidint amb la Setmana Santa, la producció ofereix “la història més gran mai explicada” a través de diverses temporades sobre els personatges i contexts històrics dels evangelis amb una figura de Jesús “mai vista”.

La resistència antinazi de ‘Transatlántico’ a Netflix

Netflix estrena aquest divendres la sèrie dramàtica ‘Transatlántico’ que s’inspira en la història de Varian Fry, Mary Jayne Gold i el Comitè de Rescat d’emergència. Ambientada a Marsella (França) el 1940-1941, els protagonistes es van jugar la vida per ajudar a escapar de la França ocupada a més de 2.000 refugiats, entre els quals hi havia diversos dels artistes més buscats pels nazis.

El mateix dia la plataforma estrenarà la sèrie ‘Hasta ahora todo va bien’, on la vida d’una periodista es veu sotmesa al caos quan, per protegir el seu germà de la justícia, implica la família en el perillós pla d’un narcotraficant.

Prèviament, aquest dijous, s’oferirà la sèrie d’humor negre ‘Bronca’, sobre les conseqüències d’una baralla entre dos desconeguts per un incident de trànsit. Un autònom fracassat i ressentit i una empresària amb una vida molt peculiar veuran com la relació va empitjoraran mentre les seves vides es rebel·len.

La salut mental de ‘Wakefield’ a Filmin

Filmin estrena dimarts que ve ‘Wakefield’, una sèrie nominada a dotze premis de l’Acadèmia de cinema i televisió australiana que reflexiona sobre la salut mental. Ho fa a través de la figura d’un infermer d’origen indi que veu com a mesura que els seus pacients milloren, el seu seny comença a deteriorar-se.

Amazon Prime Vídeo estrena el final de ‘El internado de Las Cumbres’

Amazon Prime Video estrena aquest divendres la temporada final d’El internado de Las Cumbres’. La sèrie de misteri inspirada en la icònica franquícia suma en aquesta ocasió noves cares com Lydia Pavón, Nagore Aramburu, Mia Lardner i Sigor Bilbao.

Tres mesos després dels terribles successos que van posar fi a la vida de la Paz, l’Amaia està segura que els misteris que habiten l’Internat no estan resolts. Disposada a arribar fins al final, implica la Zoe, una nova alumna que prové d’una residència d’acollida on ja no saben què fer amb ella. La Zoe connecta des del principi amb el grup, que aviat es veu embolicat en desaparicions i crims horribles entre els murs del monestir. Una carrera a vida o mort, que es convertirà en tota una prova de foc per a la seva amistat. Mentrestant, l’Alicia / Inés i el León es veuran involucrats en una contrarellotge per escapar de la mort i la seva pèrdua de memòria.

També s’estrena la minisèrie de ciència ficció ‘Last Light’ amb Matthew Fox i Joanne Froggatt i la tercera temporada de la sèrie ‘ De viaje con los Derbez’.

Disney+ revela la conversa d’Évole amb el Papa Francesc

Disney+ estrena aquest dimecres el documental ‘Amén. Francisco responde’ realitzat per Jordi Évole. Es tracta d’una conversa del Papa Francesc amb grups de joves d’arreu del món sobre l’Església Catòlica. Entre d’altres es tracten qüestions com el feminisme, el paper de la dona a l’església, l’avortament, la pèrdua de la fe, l’homosexualitat o els abusos a l’església.

El mateix dia s’estrena la sèrie ‘Las buenas madres’, sobre tres dones que es van atrevir a desafiar a la màfia, i ‘Will trent’, sobre un agent Oficina de Investigación de Georgia amb un passat familiar complicat.

D'altra banda, aquest divendres s’estrenarà la sèrie ‘Tiny Beautiful Things’, basada en l’obra superventes de Cheryl Strayed. Es tracta d’una dona amb un matrimoni condemnat al fracàs, una filla amb qui no es parla i amb una carrera com a escriptora que és cosa del passat. Quan li suggereixen que escrigui una columna de consells, ella no es considerà apta encara que potser sí que ho seria.

Segona temporada de ‘Schmigadoon’ a AppleTV+

Apple TV+ estrena aquest divendres la segona temporada de ‘Schmigadoon’. La producció torna amb noves cançons originals i noves estrelles convidades.