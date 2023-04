Aquest any en farà 30 que es va estrenar Super Mario Bros, una de les pel·lícules pioneres a adaptar un videojoc en una superproducció amb esperit de blockbuster. I fins aquí l’únic que paga la pena recordar d’aquell desastre. Malgrat comptar amb Bob Hoskins i Dennis Hopper, malgrat comptar amb un disseny de producció del creador de Blade Runner, i malgrat tenir una (bona) banda sonora d’Alan Silvestri, el resultat era un manual de com no fer un film d’entreteniment i la primera pedra d’un problema que ha persistit pràcticament fins a l’actualitat: la falta d’imaginació a l’hora de portar un videojoc a la pantalla gran. L’invent va ser un fracàs de taquilla tan sorollós que va provocar que un personatge tan popular com Super Mario no semblés viable per tenir una franquícia cinematogràfica pròpia. Però tres dècades després, aquesta percepció és a punt de canviar.

Super Mario Bros: La pel·lícula no només brilla portant el personatge al seu terreny més lògic, el de l’animació, sinó que neix clarament com un projecte a llarg termini que va més enllà de l’univers dels bolets i les curses de karts. De fet, un dels aspectes que més sorprèn és que no es tracta només d’un film «de» Super Mario, sinó que parteix del simpàtic protagonista per dialogar amb la resta d’universos de Nintendo i de la indústria del videojoc en general. És per això que s’assembla més a la magnífica Rompe Ralph que a cap altra saga de l’animació actual, i aquesta és una de les seves principals virtuts.

El punt de partida de la pel·lícula és el que es podria esperar d’una adaptació del videojoc. Mario és un lampista de Brooklyn que sempre ha pensat que no tindria cap aventura fora de les fuites i les trucades d’emergència. Però una sèrie d’imprevistos el portaran a un món de fantasia governat per una princesa que necessita urgentment un heroi. Amb l’ajuda del seu germà Luigi, Mario descobrirà que les seves habilitats són exactament les que necessita aquest món per ser salvat dels malvats plans de Browser. Durant 90 minuts plens d’acció i humor iconoclasta (sí, és una d’aquelles pel·lícules en què conèixer l’univers que retrata és imprescindible per gaudir-la com cal), Super Mario Bros: La pel·lícula destaca per la seva impecable narrativa visual, per la banda sonora de Brian Tyler i Kōji Kondō, i per un esplèndid planter de veus (a la versió original) que inclou Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco, Charles Martinet i Seth Rogen.