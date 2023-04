L’actriu Daisy Ripley, que va encarnar la mestra jedi Rey en les últimes entregues d’Star wars, encapçalarà el retorn de la saga a la gran pantalla, amb una trilogia dirigida per tres directors diferents dels quals un serà, per primera vegada , una dona, Sharmeen Obaid-Chinoy. L’anunci el va fer a Londres la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dins de la convenció anual Star Wars Celebration, que se celebra a Europa novament per primera vegada des del 2016.

La mateixa Ridley va aparèixer per sorpresa per al delit dels fans a l’acte en què la franquícia de Disney va revelar les seves grans novetats, començant per la trilogia que serà dirigida per Dave Filoni i James Mangold, a més de l’esmentada Obaid-Chinoy.

El film de la directora canadenca d’origen pakistanès es desenvoluparà després del final de la trilogia prèvia i de l’episodi IX de la saga, El ascenso de Skywalker, i narrarà com Rey crea una nova ordre Jedi després de la suposada derrota de les forces fosques.

Mentrestant, la pel·lícula dirigida per Mangold, que també va realitzar el proper lliurament d’Indiana Jones, se centrarà en el naixement dels Jedi. Per la seva banda, Filoni filmarà el desenvolupament de la Nova República, creada després de la destrucció de l’Imperi, i que a més és l’eix argumental de la majoria de les sèries de l’univers Star wars per a Disney+, com The mandalorian o El libro de Boba Fett. Precisament, una d’aquestes sèries, Ahsoka que es presenta com una de les més anhelades pels seguidors, va revelar el primer dia de la convenció un tràiler que mostra la protagonista, Rosario Dawson, en el paper que dóna nom al producte. «Alguna cosa està arribant, una mica fosc, puc sentir-ho», diu al tràiler la jedi Ahsoka, un personatge popularitzat per la seva aparició a la sèrie The Mandalorian. Si espera també l’aparició de Hayden Christensen com a Anakin Skywalker.