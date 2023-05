Marvel sempre ha estat una suma d’estils que busquen la manera de confluir en un de sol. Dit d’una altra manera, cada saga té la seva identitat i després aquesta s’adapta a les pel·lícules col·lectives amb la marca Avengers, i de moment el balanç és més que positiu. Per descomptat que no totes les sagues funcionen igual de bé. Algunes han tingut una progressió esplèndida i molt coherent, mentre que d’altres han acabat demostrant que potser no calia tant metratge per explicar la seva història. Guardianes de la galaxia” és de les primeres, una veritable joia que ha fusionat estils amb una habilitat extraordinària i ha aconseguit trobar una ànima pròpia, que en un univers expandit com el de Marvel és particularment meritori. A més, aquesta és la saga que més clarament ha anat de menys a més. La primera entrega ja era una molt bona pel·lícula, però és que la segona part encara era millor. I ara arriba el seu tercer volum, que torna a ser divertidíssim, ocurrent i molt personal. La diferència amb les anteriors? Que aquesta, en ser un final de trilogia i d’etapa, un adéu a aquests personatges, és la més catàrtica i emocionant de totes elles. Un últim viatge que es fa tan empàtic com dolorós, i que també serveix com a silenciador d’aquelles veus que ja certificaven la crisi creativa de Marvel arran del (relatiu) fracàs de Quantumania. Important tenir-hi el mocador a mà, per cert.

Guardianes de la galaxia Vol. 3 ja denota al seu argument que s’endinsarà en el terreny més íntim dels seus protagonistes per dur-te de la mà cap a un comiat apoteòsic. Rocket està en perill i els seus companys saben que l’única manera de salvar-lo és trobant la persona que el va crear durant un experiment. Descobriran facetes que no sabien del seu amic i s’hauran de replantejar el seu futur com a grup d’antiherois. Mentrestant, Peter Quill s’ha de fer a la idea que Gamora ja no és la que era mentre apareix un enemic que posarà a prova definitivament les seves aptituds com a líder dels guardians. James Gunn, en el seu darrer treball per a Marvel abans de fer-se càrrec del nou univers de DC, firma una aventura excel·lent tant per la seva forma de tancar arcs narratius com per la seva astoradora capacitat per millorar les seves predecessores. De nou hi brilla la selecció musical, que torna a ser una meravella, i un gran repartiment encapçalat per Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Elizabeth Debicki, Pom Klementieff, Will Poulter, Karen Gillan, Sean Gunn, Daniela Melchior, Chukwudi Iwuji. Veu: Bradley Cooper, Vin Diesel i Sylvester Stallone.