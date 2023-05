En el seu dia The Fast and The Furious va ser percebuda com una pel·lícula de consum ràpid i es feia difícil imaginar que es convertiria en una saga que arribaria a les onze entregues (aquest és el pla del seu productor i protagonista, Vin Diesel) i s’allargaria durant 25 anys. És que, a més, la seva evolució ha estat realment sorprenent: ha sobreviscut a ella mateixa (la tercera era un reboot que va acabar fent de seqüela gràcies a un cameo final del mateix Diesel), als creixents canvis de to (de ser un remake automobilístic de Le llaman Bodhi ha passat a convertir-se en una sèrie estil James Bond però grupal) i fins i tot a la mort d’un dels seus protagonistes, l’enyorat Paul Walker. Ha marcat tendència per a la resta de pel·lícules de gènere i ha destacat per la seva manera d’introduir personatges que cobraven vida pròpia, com en el cas de Hobbs i Shaw.

Fast & Furious X és el principi del final, una entrega que recupera l’essència de les anteriors a la novena, la més fluixa de la saga, i torna a fer aquesta filigrana que tant agrada a Diesel d’agafar la trama d’una seqüela anterior, aquí la cinquena, i convertir-la en un arc narratiu per tancar. Sigui com sigui, tot plegat és lloable pel seu entusiasme, per la fidelitat del seu públic i perquè d’alguna manera és la versió amb anabolitzants d’aquells westerns de sobretaula que arreglen les tardes d’estiu. Aquí la cosa torna a anar de mantenir unida la família i més en concret de la por de Dominic Toretto que la seva vida temerària pugui passar factura al seu fill Brian. Els seus temors es fan realitat quan entra en escena Dante Reyes, el fill del dolent de Fast & Furious 5. Això implica tornar a la carretera una vegada més, recuperant vells aliats, com el citat Shaw o el germà de Dom, i també de nous, com la intrèpida Tess (Brie Larson, en un dels fitxatges més inesperats del fim). Fast & Furious X ha tingut una producció accidentada després que Justin Lin, el cineasta que més entregues ha firmat, abandonés el projecte per discrepàncies amb Diesel, que va decidir substituir-lo pel francès Louis Leterrier. Les seves dues hores i mitja de durada deixen clar que el film té una vocació catàrtica, que tornarà a haver-hi referències a la faceta part més emocional de la saga (s’ha anunciat que la filla de Paul Walker hi apareix breument) i que els seus responsables volen acomiadar-se portant les escenes d’acció a nivells mai vistos. Al costat de Diesel i Larson hi trobem un extens planter encapçalat per Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Charlize Theron, Jordana Brewster, Helen Mirren, Sung Kang, Daniela Melchior, Tyrese Gibson, Ludacris, Alan Ritchson, Nathalie Emmanuel, Rita Moreno, John Cena, Michael Rooker i Scott Eastwood. Trobada per a fans del motor el cap de setmana a Bages Centre Coincidint amb l’estrena del darrer film de la saga Fast & Furious, Multicinemes Bages Centre acollirà una trobada de cotxes molt especial. Organitzada pel club de cotxes High Octane, la «Fast Expo» es farà dissabte i diumenge amb una exposició de més de 160 vehicles seleccionats que es podran veure a l’exterior del multicines més quatre a l’interior, que canviaran al llarg del cap de setmana. Entre aquests, un cotxe de policia americà i una rèplica del vehicle estrella de la primera entrega de Fast & Furious. Aquesta festa del motor obrirà portes els dos dies, d’11 del matí a 10 de la nit i tindrà, a banda de l’exposició, música amb dj, Karla CM, un car àudio xou i un xou so tub d’escapament (vegeu instagram Bages Centre).