La coproducció catalana ‘Upon Entry (La llegada)’ arriba aquest divendres als cinemes. La cinta, estrenada i premiada al Festival de Màlaga amb el guardó a millor actor per Alberto Ammann. També arriba a la gran pantalla el superheroi més ràpid de DC, ‘Flash’, juntament amb la nova producció del director Wes Anderson,‘Asteroid City’, una comèdia ambientada als anys 50 amb Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie i Tilda Swinton. A les plataformes destaca l’estrena de la seqüela de ‘Tyler Rake’, amb Chris Hemsworth que repeteix com a protagonista; la nova tragicomèdia del creador de ‘Borgen’, ‘La orquestra’, que arriba a Fimin; i la setena temporada d’‘Outlander’ i la segona de ‘Rapa’, que tornen a Movistar Plus+.

‘Flash’

El superheroi més ràpid de DC arriba finalment a la gran pantalla. Protagonitzada per Ezra Miller i dirigida per Andy Muschietti, ‘Flash’ se centra en Barry Allen. Els mons xocaran quan el personatge utilitzi els poders per viatjar en el temps i modificar esdeveniments del passat. En Barry intentarà salvar la seva família però, sense saber-ho, altera el futur i quedarà atrapat en una realitat on el general Zod ha tornat i amenaça amb l’aniquilació. En Barry haurà de persuadir un Batman molt diferent del que és habitual perquè ajudi a canviar el futur que els espera. En Barry haurà de lluitar per seguir viu però aquest últim sacrifici no se sap si serà suficient per reiniciar l’univers.

El film també compta amb les interpretacions de Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle o Michael Shannon. Un dels plats forts de la pel·lícula és que Michael Keaton es torna a posar a la pell de Batman, més de 30 anys després de les dues cintes dirigides per Tim Burton sobre el personatge.

‘Asteroid City’

El director Wes Anderson arriba a la gran pantalla amb ‘Asteroid City’, una comèdia ambientada als anys 50 amb Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie i Tilda Swinton. La pel·lícula explica la història d’un particular concurs escolar dedicat a l’observació de fenòmens astronòmics. En una ciutat fictícia del desert nord-americà anomenada Asteroid City, la convenció es veurà espectacularment interrompuda per uns esdeveniments que canviaran el món. El film es va preestrenar al Festival de Canes 2023.

‘Operación Kandahar’

Gerard Butler protagonitza el thriller ‘Operación Kandahar’. Dirigida per Ric Roman Waugh, la pel·lícula explica la història d’un agent de la CIA que després de sabotejar un reactor nuclear iranià, veu com la seva identitat és feta pública pels mitjans de comunicació. A partir d’aquí l’agent disposarà de 30 hores per arribar a l’aeroport i evitar la seva mort. Per aconseguir-ho, necessitarà el suport d’un traductor que detesta la violència generada pel conflicte bèl·lic. Els dos es veuran obligats a unir esforços per arribar sencers al seu destí.

‘Kepler Sexto B’

‘Kepler Sexto B’ d’Alejandro Suárez Lozano és un drama fantàstic sobre la Zaida, una nena solitària que viu amb el seu padastre en un barri humil i un peculiar veí que pensa que viu en una nau espacial en un planeta llunyà. Una peculiar trobada descobrirà com els personatges es necessiten per superar una surrealista i emotiva missió de rescat. El repartiment compta amb Karra Elejalde, Daniela Pezzotti i Jorge Bosch.

‘Upon Entry (La llegada)’

‘Upon Entry (La llegada)’ de Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vasquez és un thriller psicològic sobre una parella que es trasllada a viure als Estats Units d’Amèrica (EUA) per començar una nova vida. En arribar a la zona d’immigració de l’aeroport de Nova York, son conduïts a la sala d’inspecció secundària. Allà seran sotmesos a un desagradable procés d’inspecció amb un interrogatori psicològicament extenuant, en un intent per descobrir si la parella amaga alguna cosa. El Festival de Màlaga va premiar Alberto Ammann com a millor actor d’aquesta coproducció catalana, en un repartiment que compta també amb Bruna Cusí, Laura Gómez i Ben Temple.

‘El fantástico caso del Golem’

Brais Efe, Bruna Cusí, Luis Tosar, Anna Castillo, Roger Coma i Nao Albet són alguns dels protagonistes de ‘El fantástico caso del Golem’. La comèdia de ciència ficció dirigida pels directors catalans Burnin' Percebes, Nando Martínez i Juan González explica com en David, després d’una nit de festa, es precipita borratxo des d’una terrassa. El cos d’en David impactarà contra un cotxe desintegrant-se en mil bocins. Com que ningú sembla que s’escandalitzi, en Juan que ho ha presenciat tot es proposarà descobrir què ha passat. Es veurà immers en un laberint d’incoherències.

‘A Hundred Flowers’

‘A Hundred Flowers’ és l’òpera prima de Genki Kawamura, conegut productor d’èxits d’anime com ‘Suzume’, ‘Your Name’ o ‘El niño y la bestia’ i guionista de la saga ‘Doraemon’. En el film, coescrit amb Kentaro Hirase, adapta la seva pròpia novel·la basada en l’experiència personal amb la seva àvia, malalta d’Alzheimer. Una proposta cinematogràfica que recorre els records, la memòria i la relació amb el temps entre una mare i el seu fill que es va estrenar a la secció oficial del Festival de Sant Sebastià.

‘Los amantes del engaño’

La tragicomèdia francesa ‘Los amantes del engaño’, dirigida per Nicolas Bedos i projectada fora de competició al Festival de Cannes 2022, narra la vida de l’Adrien, un ballarí que veu com se li acaba la carrera per un accident de moto i malgasta la joventut per la Costa Blava mantingut per una dona, la Martha, una antiga actriu de cinema. La seva vida canvia quan coneix la Margot, una dona que sobreviu a base d’estafes i manipulacions amoroses. Junts posaran en marxa una estratègia de la qual podrien treure’n un profit econòmic que els assegurés un mode de vida acomodat.

‘Una família de superherois’

La Hedvig no és una noia ni acrobàtica ni atlètica, una circumstància que creu que li impedeix ser una superheroïna com el seu pare, Super Lion. Animada per ell, accepta el repte de convèncer al seu entorn escèptic de tot el contrari. La pel·lícula arriba als cinemes aquest divendres doblada al català.

‘Suzhou River’

Clàssic del cinema xinès contemporani, la cinta dirigida per Lou Ye havia restat inèdita per a la gran pantalla. Ara, arriba als cinemes aquest divendres en una versió restaurada en 4K i amb subtítols en català. La pel·lícula està protagonitzada per Mardar, un jove missatge que va per la ciutat repartint paquets. Part del seu èxit professional es deu a que mai fa preguntes. Un dia, un contrabandista d’alcohol li demana que porti la seva filla de 16 anys a Moudan, a casa d’una tieta. Durant el trajecte, els joves se senten atrets.

‘Gemelos pero no tanto’

Pel·lícula francesa dirigida per Olivier Ducray i Wilfried Méance. Amb 33 anys, dos homes descoreixen que són bessons. La sorpresa és encara més gran quan descobreixen que un és blanc i l’altre negre. El color de pell, però, és només una de les moltes coses que els diferencien.

Chris Hemsworth torna com a Tyler Rake a Netflix

Netflix estrena aquest divendres ‘Tyler Rake 2’, en què Chris Hemsworth repren el paper de Tyler Rake, sequela de la pel·lícula d’acció ‘Tyler Rake’. A la cinta, que torna a dirigir Sam Hargrave, l’australià Rake, mercenari d’operacions encobertes, té com a missió treure de la presó la família d’un gangster georgià.

Filmin estrena la nova tragicomèdia del creador de ‘Borgen’

El creador de ‘Borgen’, Adam Price, està darrere la tragicomèdia que s’endinsa en els secrets d’una orquestra simfònica a ‘La orquestra’ (20 de juny). La trama parteix de l’amistat entre el nou director de la formació, Jeppe, i el segon clarinetista, el Bo, un personatge solitari i irritable que aspira a convertir-se en el primer clarinetista. La sèrie ha guanyat tres premis Robert.

HBO Max impulsa un programa amb Sílvia Abril i Toni Acosta

La plataforma estrena aquesta setmana tres produccions. D’una banda, la tercera temporada ‘Los gemstone’ (19 de juny), en què continua la història de la família televangelista. Quan els fills de Gemstone aconsegueixen el control de l’església, descobreixen que el lideratge és més difícil del que s’imaginaven i que pel seu estil de vida poden pagar un preu molt alt.

La plataforma també estrena ‘El gran sarao’ (16 de juny), un nou programa protagonitzat per Sílvia Abril i Toni Acosta. Totes dues fan 50 anys el mateix dia. Per això, els han preparat una gran festa d’aniversari. Mentrestant, els espectadors podran seguir el viatge d’aquestes dues amigues mentre parlen dels seus sentiments, les seves alegries i les pors. Un dia abans, HBO Max posarà a disposició dels clients la sèrie documental ‘Cómo crear un escándalo sexual.

‘Outlander’ i ‘Rapa’ tornen a Movistar Plus+

Un dels èxits de la plataforma, 'Outlander', torna per setena temporada a Movistar Plus+. La nova entrega es dividirà en dues parts, els vuit primers capítols arribaran el 17 de juny i els vuit restants ho faran el 2024. Sam Heughan i Caitriona Balfe tornen a donar vida als protagonistes de la sèrie, que adapta les novel·les de la saga escrita per Diana Gabaldon. ‘Outlander’ parteix de l’arrest injust de la Claire per part de Brown i els seus homes, escoltada de prop per Tom Christie. El seu destí és la presó de Wilmington, una petita ciutat sense llei. Mentrestant, el Jamie, es prepara per salvar la Claire abans que sigui massa tard.

També tornaran a la petita pantalla aquest mateix dimecres Javier Cámara i Mónica López amb la segona temporada de ‘Rapa’, una sèrie de Pepe Coira i Fran Araújo. La nova trama porta a la Maite (Mónica López) i al Tomás (Javier Cámara) a Ferrol, lloc en què casos sense resoldre tornaran a unir-los. Ella s’endinsarà en l’hermètic món de l’Arsenal, regit per normes molt estrictes, on ha desaparegut una oficial. En canvi, ell haurà de resoldre un cas d’assassinat a punt de prescriure després de dues dècades.

Finalment, Movistar Plus+ també estrena ‘Narcas’ (19 de juny) una producció original de tres capítols que busca desmuntar alguns dels estereotips i mostra qui són i quin paper tenen les ‘narcas’, tant les que mouen el negoci de la droga com les que hi lluiten en contra.