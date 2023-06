98 títols amb participació catalana van arribar als cinemes el 2022, un 21% més que el 2021 i la xifra més alta del segle XXI, per sobre dels 95 títols del 2010 que, fins ara, marcaven el sostre. Els espectadors en sales dels 98 films catalans van superar l’any passat els quatre milions (4.039.784), triplicant la xifra de l’any anterior, amb ‘Tadeu Jones 3: La taula maragda’ com a cinta destacada. Segons dades facilitades per l’Acadèmia del Cinema Català, el pes relatiu de la producció catalana respecte del total de films espanyols produïts el 2022 és d'un 30,5%, xifra que millora tímidament la del 2021, però que es manté en l'interval 28-32% des del 2016.

L’Acadèmia del Cinema Català celebra aquest vespre al Jardí Botànic de Barcelona la seva tradicional Festa d’Estiu, una trobada a l’equador de l’any en la qual també fa balanç de la producció catalana qualificada el 2022. Amb la col·laboració de l’OPA - Observatori de la Producció Audiovisual (UPF), sobre les dades compilades per Carles José i Solsona, i amb el suport de Productores Audiovisuals de Catalunya (PAC), analitza els films produïts per empreses catalanes, el seu pes respecte del total de la producció espanyola i els espectadors que n’ha portat a les sales de l’Estat. L’Acadèmia del Cinema Català ha destacat que la xifra històrica dels 98 títols s'ha d’emmarcar en un context de creixement generalitzat a tot l’Estat després dels primers resultats negatius que va provocar la pandèmia. També augmenten el nombre de productores catalanes que han participat en aquestes produccions, una xifra que passa de 89 a 119 empreses productores el 2022. Un 56,1% dels films catalans qualificats el 2022 eren ficció, un 41,8%, documentals i el 2%, animació. Les xifres, similars a les de l’any passat, presenten una variació significativa en el pes proporcional de la ficció catalana respecte del total espanyol, que passa d’un 33,6% a un 37,2%, augmentant així el seu pes relatiu en el marc de l’Estat. El pes de l’animació Els espectadors en sales dels 98 films catalans qualificats el 2022 superen els quatre milions (4.039.784), triplicant la xifra de l’any anterior. Tot i que la ficció quasi duplica els espectadors i el documental els multiplica per tres, el gran salt el marca l'animació, que passa de 316 a 1.793.525 espectadors, un fet que s'explica fonamentalment per la força a taquilla de ‘Tadeu Jones 3: La taula maragda’. Si s’emmarca aquesta dada en el conjunt de la taquilla espanyola, el cinema amb producció catalana qualificat el 2022 constitueix un 28% del total d'espectadors de les pel·lícules de producció espanyola a l’Estat, fixat en 14.270.814 fins avui. Festa d’Estiu El cinema català celebra aquest vespre la tradicional Festa d’Estiu, on lliurarà el desè Premi Pepón Coromina i farà balanç de la producció de 2022. La catifa vermella de la Festa d’Estiu donarà la benvinguda a la collita de l’any i al cinema que vindrà, amb directores com Elena Martín, Elena Trapé, Celia Rico o Sílvia Munt. Intèrprets, entre d’altres, com Vicky Luengo, Malcolm McCarthy, Laia Manzanares, Iván Morales, Aina Clotet, Bruna Cusí, Mireia Ros o Ander Puig, participants en el Catalyst for Talent, també passaran pel photocall.