Ja fa temps que les produccions animades de Dreamworks no tenen l’atenció que rebien quan es van convertir en les rivals més serioses de Disney i Pixar. De fet, els seus films continuen tenint qualitat, però han perdut pistonada des del punt de vista comercial i s’han erigit en unes digníssimes corredores de fons. És per això que l’estrena d’un film tan notable com Ruby, aventures de una kraken adolescente quedarà eclipsada per la forta competència estiuenca i els vertiginosos números de produccions del gènere com la recent Super Mario Bros.

Sigui com sigui, aquí Dreamwoks tornen a demostrar que es prenen molt seriosament els guions dels seus projectes i que han decidit parlar de temes adults sense perdre de vista el seu públic natural. Dirigida per Kirk DeMicco i Faryn Pearl, Ruby, aventures de una kraken adolescente és la història d’una adolescent que viu en una ciutat submarina i que té els problemes propis que tindria una humana de la seva edat. No acaba d’encaixar en cap ambient, el noi que li agrada no li fa cas i la seva mare li posa tantes normes que no troba la manera de fer amics. Però un bon dia, cansada de fer el que li diuen i de perdre’s les aventures que creu que ha de viure, s’endinsa en les profunditats per saber què hi ha més enllà de casa seva. I el que descobreix la deixa bocabadada: resulta que Ruby és l’hereva d’un llarg llinatge de i que està destinada a ocupar el tro de la seva àvia, la Reina Guerra dels Set Mars. La noia haurà de superar totes les seves pors i inseguretats per convertir-se en la persona que està cridada a ser.

Entre les moltes virtuts de Ruby, aventures de una kraken adolescente hi ha la seva estètica, tan aparentment senzilla com plena de troballes visuals (atenció a l’ús dels colors, realment brillant); un guió que equilibra amb molta gràcia acció, humor i drama, aconseguint això tan meritori de ser per a tots els públics; i sobretot el seu relat d’apoderament femení, centrant la narració en la lluita d’una sèrie de dones per fer-se un lloc en societats patriarcals que les voldrien callades. Per tot plegat serà una llàstima que la pel·lícula no tingui l’èxit d’altres títols de la companyia, com les sagues Shrek o Kung Fu Panda.

Per cert, que la versió original del film compta amb les veus de ni més ni menys que la gran Jane Fonda, Lana Condor, Toni Collette, Colman Domingo, Will Forte i Sam Richardson. La música original ve firmada per la prometedora compositora nordamericana Stephanie Economou, responsable de les bandes sonores de les sèries Manhunt: Unabomber i La directora.