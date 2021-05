Aquesta recepta senzilla, que va sorgir de la necessitat d’omplir els estómacs dels mateixos pagesos responsables de produir-ne els ingredients, forma part de ‘La cocina vasca’, de Marti Buckley, una xef americana i periodista immigrant basca. Aquesta obra va guanyar els premis al millor llibre dels International Association of Culinary Professionals Awards el 2019 i el premi Euskadi de gastronomia a la millor publicació gastronòmica, i va ser triada millor llibre de cuina de l’any per ‘The New York Times’, ‘The Guardian’, ‘National Geographic’, ‘Food & Wine’ i ‘Saveur’.

Ingredients per a 4-6 persones

10 patates petites per fregir, pelades

250 g de xoriço (dolç o picant), tallat a rodanxes fines

1 ceba petita trossejada

2 alls picats

¼ de cc de paprika

240 ml de vi blanc

75 ml d’oli d’oliva

1 ½ cc de sal

1 bitxo vermell deshidratat (opcional)

Elaboració

En una cassola ampla i baixa, escalfeu-hi tres cullerades d’oli d’oliva a foc mitjà. Afegiu-hi la ceba i l’all i remeneu-ho durant uns 5-7 minuts fins que estiguin tous.

Mentrestant, inseriu un ganivet a una profunditat d’1,5 centímetres en una patata i després gireu-lo i aixequeu el ganivet per trencar un tros de forma irregular. Gireu la patata i repetiu l’operació; procediu de la mateixa manera amb les altres patates.

Afegiu les patates a la cassola i, si us sembla sec, afegiu-hi les dues cullerades restants d’oli d’oliva. Retifiqueu-ho de sal.

Coueu-ho 10 minuts més, remenant ocasionalment.

Afegiu-hi el xoriço, el pebre vermell i el bitxo (si procedeix) i deixeu-ho 2 o 3 minuts més, remenant ocasionalment.

Pugeu el foc a mitjà-alt i afegiu-hi el vi blanc. Deixeu-ho bullir fins que s’hagi reduït a una salsa espessa, uns 15 minuts.

Proveu-ho i si fos necessari rectifiqueu-ho de sabor.

Serviu-ho en bols baixos acompanyat d’una copa de Rioja.