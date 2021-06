La revista britànica Decanter ha atorgat 99 punts a Mas del Serral 2009, la màxima puntuació obtinguda mai a un escumós. Pedro Ballesteros, Master of Wine, qui dirigeix aquesta revista, destaca en la nota de tast: «És l’escumós espanyol més refinat que he provat mai».

Mas del Serral és un escumós que prové de les varietats xarel.lo i bastard negre que van ser plantades el 1954 a la parcel·la del Clos del Serral d’1’9 hectàrees dins la finca de Raventòs i Blanc. En aquesta parcel·la l’any 2005, Pepe Raventòs va reconèixer que era excepcional i l’ha treballat i cuidat com un jardí. La vinya té un microclima únic per la seva orientació al nord-oest, una lleugera pendent i es troba protegida pel bosc del Serral. Els seus sòls són calcaris amb gran quantitat de fòssils marins que li aporten una tipicitat mineral única en boca. Es treballa amb viticultura biodinàmica, llaurada amb cavalls com fa 80 anys, la poda garanteix una menor quantitat de raïm que absorbeixen la màxima quantitats de nutrients del sòl, el raïm se selecciona gra a gra. Després de l’embotellament realitza una criança de 100 mesos amb els seus lies. Pepe Raventòs es va adonar que el seu somni era tornar a Mas del Serral el seu origen i l’agricultura tradicional basada en l’harmonia en la natura i elaborar un escumós el màxim excepcional possible, és a dir, elabora una obra d’art en escumós.

Mas del Serral 2007 té color groc or pàl·lid, que es mostra encara en joventut, aromes a fruits secs i fruita madura, orellanes, fumat. En boca té alguna cosa de màgic, que et tempta a seguir bevent, per la seva elegància i finura, mineral i salí, deixa molt bon record en boca.

DO: Conca del riu Anoia

Preu: 150 euros Magnum