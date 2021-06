Sí, hi ha postres que no són sanes, però altres sí; dolços que no t'espatllaran l'operació biquini i que agradaran als qui tot i ser llaminers, volen cuidar la figura. Seguir una dieta saludable no és sinònim de passar gana i menjar sempre el mateix. I aquesta recepta n'és un exemple: un deliciós flam proteic que, a més, t'ajudarà a guanyar massa muscular.

Com es prepara?

1.- Barreja els ous amb un endolcidor en pols (Stevia) durant 1 minut.

2.- Afegeix la llet desnatada i l'essència de vainilla. Bat aquesta mescla 1 minut més.

3.- Posa la barreja en una tassa.

4.- Escalfa la tassa al microones durant 2 o 3 minuts (depenent de la potència del microones).

5.- Desemmotlla el flam i gaudeix d'unes postres baixes en calories.

En aquest breu espai de temps hauràs aconseguit elaborar un senzill plat per sorprendre a casa o als amics.