És vi blanc, únic i intens, que es representa a si mateix pel mateix nom: SÒLS(territori) i XAREL(varietat). És un vi que dona forma a un projecte en complert i que marca el caràcter genuí del celler i de l’enòloga. Està elaborat per un conjunt de xarel.los de la finca prèviament seleccionats, sis mesos de criança en barril i dotze mesos més de criança en ampolla. En el seu tast, és un vi de color daurat, presenta un ventall d’aromes a fruita blanca, pera, fruits secs, ametlles torrades i codonyat, fonoll, molt mineral. Té una entrada en boca seca, molt gustosa, de marcat caràcter, textura sedosa, deixant un postgust llarg i persistent.

És un vi elaborat a Rubió de Sòls, un celler familiar creat per Judit Sogas, enòloga de professió i viticultora per devoció. El projecte pren nom del territori, el Castell de Rubió de Sòls, per ser d’un alt valor paisatgístic i arquitectònic. És destacable la bellesa natural del territori emmarcats dins la Vall del Montsec de Rúbies. En la seva viticultura es van recuperar terres d’antiga tradició vinícola nomenades VINYESDALT» sobre la Serra de Munt. La Xarel.lo és la varietat més representativa del celler que en aquesta zona té un marcat caràcter varietal. Un sistema ancestral de conducció de la vinya, s’ha recuperat el cep «en vas» amb una producció molt limitada d’1 quilo per cep per preservar la seva qualitat. El resultat un vi d’autora elegant per la subtilesa i seductor per ser exquisit. Una collita excel·lent, la millor de la història, premiada amb el «Gran Or» com el millor vi de Catalunya.

D. O.: Costers del Segre

Preu: 12'50 a 14 euros