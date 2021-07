La xarxa social TikTok s'ha convertit en una mina d'idees pels amants de la cuina i ja són moltes les receptes que circulen a través de la plataforma. T'hi pots trobar des de cafès especials, opcions més dolces, o fins i tot els famosos macarrons amb formatge feta. En aquest cas, t'expliquem com es fan les patates amb espècies que s'han tornat virals. Es preparen en poc temps i no requereixen molts ingredients. El resultat són unes patates tendres per dins però molt cruixents per fora amb un toc fresc de les espècies.

Què es necessita per la recepta?

Patates (si són petites de guarnició, millor)

Aigua

Sal

Oli d'oliva

Pebre negre

All en pols

Pimentó (dolç o picant, al gust)

Romaní fresc

Coriandre fresc

El truc per fer les patates virals de TikTok

Comença preescalfant el forn a 230 graus. Mentrestant, talla les patates en grills grans i bull-les en una olla amb aigua tèbia amb una mica de sal. Ha d'estar al foc durant uns 10 o 15 minuts.

A continuació, se'ls hi treu l'aigua i es col·loquen en una safata de forn sobre paper de fornejar. És recomanable separar-les una mica amb una cullera perquè no es quedin enganxades. En aquest punt, toca adobar: s'han de banyar amb oli d'oliva, afegir-hi sal, pebre, all en pols, pimentó i romaní fresc. El següent pas és fornejar-les durant uns deu minuts. El toc final és, un cop posades en una font, afegir-hi coriandre fresc picat al gust.