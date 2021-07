La família Roqueta junt amb el seu enòleg Miquel Palau i tot el seu equip han presentat aquesta setmana un nou vi Abadal Arboset.

És fruit d’un projecte que va néixer l’any 2009, en la recuperació de la finca Arboset i la tina de pedra seca que la lidera, recuperant aquesta forma de vinificació del passat. La vinya distribuïda en terrasses, es caracteritza pel seu paisatge de bosc i els seus ceps de 80 anys. D’una gran riquesa vinícola en aquesta vinya i conviuen 10 varietats històriques: Mandó Picapoll, Sumoll,Punxo Fort, Cap pelat, Cua de Moltó, Malvasía de Manresa, Pansera, Fumat, i Cap Negre. En el passat s’acostumava a plantar, en la mateixa vinya ceps de varietats diferents per tal de fer el cupatge in situ, veremant i vinificant blanques i negres. La verema es fa manual i el vi es fermenta dins la tina localitzada enmig de la vinya. La fermentació es fa mitjançant el mètode de brescat aixafant suaument el raïm amb els peus sobre un post, deixant caure el most a l’interior de la tina. Després d’anys d’investigació i experiències acumulades es culmina aquest projecte en aquest Arboset-17, un vi que ens transmet paisatge, cultura, història. És un vi commovedor, natural, sincer que assoleix una marcada tipicitat paisatgística... De color vermell cirera, de capa lleugera, mostra un ventall d’aromes de fruita negra petita (móres i aranyons) amb una sorprenent explosió d’herbes aromàtiques de romaní i espígol del seu entorn. En boca és fluid i lleugera acidesa fresca i taní present i consentit amb una riquesa afruitada que es complementen i allarguen el seu postgust final.

D.O. Pla de Bages

Preu: de 45 a 50 euros