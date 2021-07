La polenta és una pasta de farina de blat de moro i mantega, pròpia de la cuina del nord d’Itàlia. Però també hi ha polentes d’altres cereals, llegums, castanyes, patates, etc. La polenta accomodata o concia, conscia, cuncia o cunscia, segons la regió, sol tenir altres ingredients, com formatge (com la mamaliga romanesa). La polenta és una guarnició corrent de plats de carn, peix, etc. Es pot acompanyar amb tenca, ocells, cargols, bacallà, etc.

INGREDIENTS

350 grams de farina de blat de moro.

Un litre d’aigua, aproximadament (fins a un litre i mig).

Una cullerada de llard.

Una culleradeta de sal.

ELABORACIÓ

Poseu una olla o casserola de fons gruixut al foc amb l’aigua, la sal i el greix. Quan arrenqui el bull tireu-hi la farina de blat de moro en forma de pluja i no pareu de remenar amb una cullera de fusta, a fi que no es formin grumolls. Feu-ho coure un quartet (hi ha qui ho fa coure més temps) fins que la massa se separi del fons de la casserola i aboqueu-la en una plata.

