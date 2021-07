És un vi de Manresa, de l’Oller del Mas, un celler que condensa mil anys d’història que conviuen harmònicament amb la modernitat. La finca és de 600 hectàrees, de les quals 52 són de vinya erigits per un magnífic Castell, que Frank Margenat ha sabut conduir en projecta enoturístic, molt atractiu i més ben valorat de tot Catalunya. Són la trenta-i-sisena generació d’hereus directes dels Oller, un nom que prové de l’antic ofici de fabricació d’olles dels orígens de la finca. S’elaboren vins ecològics i biodinàmics que es combinen amb d’alta gamma amb els més assequibles per a tots els públics. Càndia és l’última novetat del celler. És un vi natural elaborat amb llevats propis. Fruit de quatre varietats: garnatxa, sumoll, samsó i syrah de quatre parcel·les plantades fa quasi 20 anys. La seva elaboració és de 5 mesos en barrils de roure francès Allier i 6 mesos en ous de ciment, desprès 6 mesos de repòs en ampolla. La seva etiqueta ens explica tota la seva elaboració i detalls de l’anyada. Càndia té un color roig cirera de poca capa. Es desperta amb tendresa amb aromes de fruita vermella, cireres, maduixes i groselles, envoltades de flors, espècies, i herbes de bosc. En boca és, elegant, suau i harmoniós molt equilibrat per una acidesa fresca, és llaminer i s’allarga en el paladar. L’hi escau molt bé el nom de la senyora Càndia, en aquest vi, fi i esvelt, que ens transmet feminitat, amb una forta personalitat, com el que devia tenir la Pubilla dels Oller que va estar al front del Castell per allà l’any 1497.