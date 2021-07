El ‘market’ estiuenc La Santa, a Santa Cristina d’Aro, estrena restaurant: Las Palmeras. Una proposta de ‘night brunch’ estival, fresc i elaborat amb senzillesa i determinació per la jove cuinera Júlia Podall i Cerdà. La xef, que uneix tradició i artesania als entrants i sofisticació i elegància als plats principals d’avantguarda, es desenvolupa fabulosament amb les postres, com aquest pastís de formatge. Aquesta és la recepta.

Podall dona un consell a l’hora de clavar-li una mossegada: «A mi m’agrada fer el pastís dos dies abans i reservar-lo a la nevera, ja que amb el repòs guanya molt. Quan me’l vull menjar, el trec una hora o una hora i mitja abans perquè no estigui excessivament fred».

Ingredients

4 ous

270 g de formatge Philadelphia

300 g de mascarpone

200 ml de nata

80 g de sucre

1 culleradeta d’extracte de vainilla

Elaboració

Barregeu tots els ingredients fins a aconseguir una crema homogènia.

Per forrar el motllo, feu una bola amb un full de paper de forn i mulleu-la sota l’aixeta. Estrenyeu-la amb les mans per escórrer-la completament. D’aquesta manera, estarà a punt i manejable per poder forrar amb facilitat.

Amb el forn preescalfat a 220 graus, enforneu-la uns 15-20 minuts. El temps dependrà de com ens agradi, si una mica més cremós o no. Cal anar amb compte quan traguem el pastís del forn, amb la calor residual es continuarà fent una mica més.