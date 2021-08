Els bunyols de fruita (carabassa, poma, figues, pinya, cireres, flors de carbassera, borratges, fulles de llimoner, i fins plàtan etc.) són tradicionals. També es poden fer amb d’altres fruites. Són bastant populars a França i al Regne Unit, on se solen vendre a les botigues de «fish and chips».

INGREDIENTS

Pomes (millor reinetes)

Rom

Sucre al gust

Aigua

Una llimona

200 grams de farina

Un quart de litre de llet

Dos ous

Un pols de sal

ELABORACIÓ

Peleu les pomes, traieu-ne el cor i talleu-les a rodelles. Poseu-les en un recipient amb sucre i cobertes amb rom, sucre, pela de llimona i un xic d’aigua, fent-les macerar durant unes dues hores aproximadament.

Feu una pasta amb la farina, la llet, el pols de sal i els rovells. Bateu les clares a punt de neu i incorporeu-les a la pasta en l’últim moment.

Arrebosseu els talls de poma i fregiu-los en oli calent. Empolseu els bunyols amb sucre.

NOTES