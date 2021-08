L’hummus és un emblema de la gastronomia de l’Orient Mitjà. Es coneix el seu origen amb poca exactitud. Hi ha qui afirma que és un plat d’origen egipci i qui interpreta l’antic testament que els jueus el mengen des de temps bíblics. El que sí que se sap és que la paraula ‘hummus’ ve de l’àrab i significa ‘cigró’.

La seva enorme popularitat ha fet que n’existeixin moltes versions, estils i maneres de menjar-lo. A Israel, per exemple, és molt comú trobar-hi l’hummus clàssic com el que se serveix al restaurant Fayer, però també hummus ‘masabacha’ (els cigrons es mantenen complets), hummus de Jerusalem (té un ‘topping’ de carn especiada), hummus turc (conté mantega) i moltíssimes més versions que tenen ‘toppings’ com ara bolets, amanides, adobats, vegetals frescos...

Nosaltres us proposem aquí la recepta de l’hummus clàssic que es fa a Fayer. Si us en sobra, el podeu guardar, ben tapadet amb film, a la nevera durant tres o quatre dies.

Ingredients per a 10 persones

1 kg de cigrons cuits

200 g de ‘tahina’

Suc de mitja llimona (si és sucosa; si no, una llimona sencera)

4 cullerades d’oli d’oliva verge extra

1 all

1 culleradeta de bicarbonat de sodi

Sal

Pebre

Elaboració

Deixeu els cigrons hidratant-se la nit anterior en abundant aigua. Passat aquest temps, retireu l’aigua. Poseu els cigrons en una olla i afegiu-hi el bicarbonat de sodi. Afegiu-hi el triple d’aigua que de cigrons i cuineu-ho a foc fort fins que estiguin molt tendres o gairebé trencats. Poseu els cigrons al vas d’una batedora, afegiu-hi l’all, la sal, el pebre i el suc de llimona, i processeu tots els ingredients fins que la textura quedi superllisa i homogènia. Poseu la massa resultant en un bol i, amb una batedora, incorporeu-hi la ‘tahina’ i l’oli d’oliva fins que quedin ben integrats. Reserveu en fred. Si és necessari, utilitzeu una mica d’aigua de la cocció per obtenir la textura desitjada.

Presentació

Col·loqueu l’hummus en forma de volcà, deixant un espai al centre on es posarà la decoració que ens vingui de gust. A Fayer solen omplir-lo amb cigrons, oli d’oliva verge extra, ou cuit i, al voltant, julivert picat, ametlles, pebre vermell i ‘zaatar’ (barreja d’espècies).