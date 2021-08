Recepta de cargols dolços i coents procedent de les comarques tarragonines, que trobem a la Ruta del Cister.

INGREDIENTS

Un quilo i tres quarts de cargols

Herbes aromàtiques

Una ceba grossa

Dos tomàquets grossos

Una cullerada de farina

Una cullerada de sucre

Sal

Pebre

ELABORACIÓ

Teniu els cargols dejunats durant uns 15 dies. Renteu-los tres vegades amb aigua, vinagre i sal. Feu-los bullir amb aigua i sal abundant i, si voleu, herbes aromàtiques -menta, farigola, pebre, etc-. Abans es bullien durant dues hores, però es pot reduir el temps. Escorreu-los i guardeu una mica de suc.

En una cassola amb un fons d’oli feu un sofregit amb ceba i tomàquet. Afegiu-hi els cargols, ja nets i bullits. Remeneu-los i afegiu-hi una cullerada de farina i una de sucre, i un bon pols de pebre.

NOTES

Hi podeu afegir una bona picada feta amb avellanes, ametlles, borregos o una llesqueta de pa fregit o torrat, així com xocolata a la pedra, un pebrot de romesco i un bitxo, prèviament escaldats. O bé afegiu alls i pebrot al sofregit. Tireu-ho als cargols, feu-hi uns tombs i afegiu-hi una copeta d’aiguardent, brandi o vi ranci. En servir-los, hi podeu empolsar més pebre, o afegir mig bitxo al sofregit.