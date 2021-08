Abadia Retuerta és el testimoni de la història, en la que volen conservar i respectar, el llegat rebut d’un entorn, vinyes, monestir i els seus vins que transmeten tot el que aquestes terres els ha donat. Amb una excepcional ubicació en plena milla d’or de la Ribera del Duero, al costat de Vega Sicília. El caràcter d’aquest celler sempre ha sigut molt innovador, prioritzant la qualitat per sobre dels criteris tradicionals. Fora de la D.O. Ribera del Duero perquè aquest celler permet varietats que no estan permeses pel Consell Regulador. També té els sistemes més moderns de viticultura i vinificació gestionen les 54 parcel·les de vinyes de forma independent, seguint les pautes que marquen el tàndem d’enolegs formats per Pascal Delbeck i Angel Anocíbar. El Selecció Especial és el vi negre del Duero que més ha conquistat el món. Diferents reconeixements el nomenen número u i està a la posició numero 15 en el rànquing dels 100 millors vins del món, per la prestigiosa revista Wine Spectator. Parker el dota amb 93 punts. És el vi que prestigia al celler. S’elabora dels millors raïms de cada una de les parcel·les. Un cupatge de ull de llebre, syrah i cabernet sauvignon el componen, perfeccionat amb una criança de setze mesos en barrils de roure. És un vi elegant i molt equilibrat. D’una gran intensitat aromàtica, dóna notes de fruita madura, la móra i els aranyons, és mineral, té regalèssia, groselles i xocolata negra. Té una entrada en boca, sedosa, tanins madurs i acidesa justa.