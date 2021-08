Una recepta procedent de la Selva marítima i l’Empordà, que també està present a la costa de Barcelona.

INGREDIENTS

Un quilo de rap (aproximadament)

Verdures al gust: cebes o cebetes de platillo, pastanagues, mongetes tendres, patates etc.

Sal

Aigua

Maionesa

ELABORACIÓ

Es posa una olla amb aigua al foc, no excessivament abundant, i quan arrenca el bull s’hi tiren les verdures, segons el seu ordre de cocció; a mig coure s’hi afegeix el rap, tallat a rodelles o talls o, si és petit, la cua sencera.

Quan tot és cuit, s’escorre bé i se serveix amb les setrilleres, una maionesa o un allioli.

NOTES

Es pot presentar amb la maionesa cobrint els ingredients, de forma escaient.

En un manuscrit d’origen selvatà, el peix, amanit amb llard, oli, ceba trinxada grossa, llimona i llorer «cuan es bullit se servech (sic) ab un ramet de julibert a la boca cru, bultat de ous durs y apart salsa mayunesa feta am yema de ou , un granet de all, un chic de pa sucat ab vinagre y si si vol anchovas».

També hi escau julivert, una fulla de llorer, farigola, tomàquets, alls sencers, un raig d’oli...

La mateixa recepta també es pot fer amb lluç, maires o lluces i altres peixos.

En la cuina gallega hi ha el lluç bullit dit «a la gallega» (amb patates, pebre vermell, alls, etc.), una de les receptes que m’agraden més.