Aquest plat és també molt típic dels receptaris conventuals del segle XVIII. Apareix en el llibre del gran cuiner manresà Ignasi Domènech, La teca, del 1924. Aquesta recepta, no obstant, es fa a tot Catalunya, a vegades amb el nom de bacallà a la catalana o bacallà amb panses (Garrotxa) i a Andorra, on se’n diu Bacallà a l’andorrana. El bacallà a la llauna també podria procedir del Bages. Hi ha diverses receptes amb altres ingredients que també porten el nom de bacallà a la manresana: amb espinacs, amb carxofes, amb nous, amb prunes, amb patates i allioli de codony.

INGREDIENTS

600 grams de bacallà.

Una ceba grossa.

Dos tomàquets madurs.

60 grams de pinyons.

60 grams de panses. Un grapat d’ametlles (uns 60 grams).

Farina.

Aigua.

Oli.

Sal.

ELABORACIÓ

Teniu els talls de bacallà dessalats. Escorreu-los i assequeu-los bé.

Enfarineu-los i fregiu-lo, no massa, en oli d’oliva abundant. Deixeu-lo en paper de cuina.

En el mateix oli colat, feu un sofregit de ceba i tomata. Tot ben picat; el tomàquet millor sense llavors ni peles.

Afegiu el bacallà i una mica d’aigua.

Ara poseu les panses i els pinyons i ho feu coure uns quinze minuts.

Afegiu una picada d’ametlles.

NOTES