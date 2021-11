És un vi del Celler Sanmarti de Serrahima de Sallent. Un autèntic «chateau» envoltat de formoses vinyes que hauria de ser visita obligada almenys per tots els bagencs. El celler té una gran tradició vinícola documentada des de l’any 996, un gran patrimoni històric i familiar, aprofitant l’herència d’una època brillant del nostre passat recent. Han apostat per les varietats de la zona, en el nou projecte han recuperat vinyes antigues de macabeu i sumoll i n’han plantat de noves de garnatxa, mandó, picapoll, totes elles conreades en producció ecològica. Dels seus vins en destaca l’Altes, un vi monovarietal de macabeu de vinyes velles i centenàries, que fermenta en botes de roure francès on roman durant sis mesos amb les seves lies, fent-li batonages setmanals. Un cop embotellat es guarda un any al celler per arrodonir la seva criança. S’elaboren unes 650 ampolles d’aquest vi.

Presenta un bonic color palla daurat que ens indica la seva evolució. És net i brillant. Al nas desperta un ventall d’aromes complexos, des de les espècies dolces provinents de la criança que es manifesten en primer terme. Després va desenvolupant i apareixen notes afruitades a poma, pinya, fruites d’os, préssecs i orellanes seques, fons de notes minerals. En boca té una entrada voluminosa i de tacte càlid. L’acidesa és present i l’hi atorga un equilibri i certa frescor que el fa molt agradable. És untuós, cremós amb pes en boca de bona estructura acompanyat per les aromes de fruita sempre intenses, marcats per les espècies. Un gran vi molt gastronòmic.

DO: Pla de Bages

Preu: de 25 a 30 euros