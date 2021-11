Una preparació que se sol fer a la Manxa i que com la chacchouka magrebina o el menemem turc se sol presentar amb ous ferrats. També n’he menjat a Israel, i era deliciosa. Aquesta expressió també es fa servir al País Valencià, per exemple per al farcit de les crestes -cocots, pastissets, etc. - de tonyina, i a vegades a les Balears. N’hi ha una variat anomenada asadillo.

INGREDIENTS

Oli d’oliva.

Una ceba.

2 pebrots vermells.

Un carbassó.

4 tomàquets.

ELABORACIÓ

Primer s’ha de preparar la «fritada» de verdures, després introduir el tomàquet al fregit.

Peleu i piqueu la ceba. Renteu els pebrots, obriu-los amb un ganivet i treieu la part superior, les llavors i les venes.

Poseu una mica d’oli en una paella a foc mitjà. Afegiu-hi els pebrots i ceba picats a la paella, a foc lent, i remeneu-ho de tant en tant, perquè no es cremin i es facin bé. Talleu els carbassons a daus (no cal pelar-los). Poseu al foc una altra paella, també amb una mica d’oli, i aboqueu-hi els carbassons picats. Fregiu els carbassons a foc lent, remenant de tant en tant, amb la paella tapada fins que siguin tous. Reserveu-los. Els ingredients de les dues paelles estaran fets quan la textura sigui tova, en el cas dels pebrots i el carbassó, i transparent, en el cas de la ceba. Quan tots els ingredients de les dues paelles estiguin fets, barregeu-ho en una.

Peleu els tomàquets ben menuts i incorporeu-los a la paella.

Deixeu-ho coure a foc lent durant uns minuts , remenant de tant en tant.

NOTES