Les vinyes del convent és un celler situat a Horta de Sant Joan, dirigit per un gran empresari i viticultor Elies Gil, prové d’una família dedicada al món del vi des de fa més de dos segles. El celler relativament nou, del 2017, amb una inversió de 3’6 milions d’euros, on vol retre homenatge als seus orígens familiars.

A les Vinyes del Convent hi ha un claustre, una capella sacralitzada amb creu templera. Al mig del claustre hi ha un xiprer. També compten amb un museu. El celler té com a objectiu arribar a la màxima qualitat. Les vinyes creixen en paratges singulars, amb una marcada empremta del territori i una aposta decidida per la garnatxa. Han fet diferents operacions d’arqueologia vitícola per tal de retrobar i replantar varietats que haurien quedat a l’anonimat a causa del pas del temps. La garnatxa Alta n’és un exemple clar, uns ceps amb sarments erectes i raïms ben apinyats, més foscos. Són de la finca La Senyoria, de 12 hectàrees, la més especial per la família, per ser una de les més antigues, amb menció en inventaris templers.

L’any 1926 en fra Berenguer de Cardona, mestre de l’Orde del Temple, concedia al poble d’Horta «Els Costums», un conjunt de normes que reconeixia la singularitat d’aquest poble i els seus habitants.

El vi Els Costums és de color negre color pruna. Aromàticament intens i complex, recorda a la fruita madura i espècies d’olor. La garnatxa Alta li confereix un caràcter únic. El pas en boca és arrodonit, melós i fàcil amb dinal llarg i saborós. Molt ben considerat per la crítica especialitzada, el qual té moltíssimes medalles. Una gran relació qualitat/preu.

DO: Terra Alta

Preu: de 10 a 12 euros