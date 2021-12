El pernil, un dels productes de la nostra gastronomia que presideix gairebé tot banquet, inclosos els de Nadal. Ja sigui ibèric, de gla o blanc, aquest embotit és admirat per molta gent, que comença a fer salivera només en veure com el tallen.

Si ets dels afortunats a qui li han regalat una pota de pernil o dels que han decidit comprar-ne una, tingues ben present que també necessitaràs un bon ganivet de pernil i un portapernils o suport per a pernils. De fet, tallar pernil és tot un art i anualment se celebren concursos per escollir els millors talladors de pernil, però la clau per fer-ho bé és fer talls fins –transparents, diuen els experts– i com més grans millor.

Com conservar la pota de pernil

Per conservar la pota de pernil una vegada encetada, el millor és untar-la amb el seu propi greix –la pel·lícula blanca que precedeix els talls vermells de la carn– i cobrir-ho tot amb paper de forn. Per sobre, cal posar-hi un drap o tovalló de tela net i sec.

Convé deixar la pota ben tapada a la cuina, allunyada de fonts de calor i llum (és a dir, lluny de radiadors i finestres).

I alerta! És convenient que te'l mengis tot abans que passi un mes –tot i que és un producte que no caduca– perquè no perdi sabor ni frescor.

Tallar i envasar

Una altra forma de conservar perfectament el pernil és tallar tota la pota sencera i envasar-la al buit en paquets d’uns 100 grams, que es poden congelar o conservar a la nevera per consumir-los quan vulguis.

Si a casa no us veieu capaços de fer-ho, podeu dur la pota de pernil a un carnisser de confiança perquè us ho faci. Us costarà uns quants euros, però el tindreu disponible per quan us vingui de gust menjar-vos-el.

Treure bé el pernil de l'envàs també és important

Un altre cosa a tenir en compte és que, si tens el pernil envasat, convé obrir el paquetet 10 o 15 minuts abans de menjar-lo i, si es manté a la nevera, cal treure’l un parell d’hores abans d’emplatar-lo, depenent de les condicions atmosfèriques.

Un truc per no esperar tant és posar-lo sota l'aigua tèbia de l'aixeta amb l'envàs i després obrir-lo i deixar-lo airejar uns 10 minuts perquè perdi el sabor de plàstic.