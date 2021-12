Una anàlisi realitzada per l’empresa de comparació i commutació en línia Uswitch ha recopilat els plats tradicionals de cada país d’Europa per saber quina és la seva empremta al medi ambient. Com a resultat, la plataforma ha fet públic un ‘rànquing’ dels 10 menjars amb un potencial d’impacte climàtic més gran. La ‘fideuà’ ocupa el desè lloc amb 1,320 emissions de gCO2e (grams de diòxid de carboni equivalent) en la seva elaboració. El resultat l’han obtingut partint de les receptes de la BBC Good Food i de la base de dades de Cosylab per determinar els ingredients i les racions recomanades. Després, la calculadora digital My Emissions fixava una estimació de l’empremta de carboni de cada menjar.

Aquesta xifra està molt per sota de la mussaca de Bulgària, amb 11,971 gCO2e per ració, que ocupa la primera posició; i dels ‘stoofvlees’ de Bèlgica, en segon lloc, amb 11,202 gCO2e per cada porció. Des d’Uswitch adverteixen que els aliments representen una quarta part de les emissions mundials. Per això, recomanen a l’hora de cuinar: reduir l’ús del forn, descongelar els aliments amb temps, utilitzar plats de vidre o ceràmica i escollir la paella de la mida adequada per consumir menys energia. ELS DEU PLATS AMB MÉS POTENCIAL D’IMPACTE CLIMÀTIC Mussaca búlgara (Bulgària): 11,971 gCO2e (grams de diòxid de carboni equivalent). Stofvlees (Bèlgica): 11,202 gCO2e. Gulasch (Alemanya): 8,055 gCO2e. Fancesinha (Portugal): 6,260 gCO2e. Kotletes (Letònia): 3,877 gCO2e. Makaronilaatikko (Finlàndia): 2,552 gCO2e. Mussaca grega (Grècia): 2,450 gCO2e. Fish and chips (Regne Unit): 2,021 gCO2e. Coddle (Irlanda): 1,488 gCO2e. Fideuà (Espanya): 1,320 gCO2e.