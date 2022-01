És un vi monovarietal ecològic de la varietat Petit Verdot de l’anyada 2020, un dels pocs vins catalans d’aquesta varietat. El celler Jean Leon n’ha produït només 2.523 ampolles d’una sola anyada, seguint la seva filosofia d’elaborar artesanalment, per tal d’experimentar en mostrar la singularitat i personalitat de la varietat.

El vi mostra tot el potencial de la Petit Verdot al Penedès, on s’adapta especialment bé. És una varietat originària de Burdeus, a França, posseeix característiques molt interessants per a la seva vinificació, per la seva intensitat aromàtica, els seus excelsos tanins, la seva aportació colorant i una pell gruixuda que la fa més resistent a les altes temperatures pròpies del nostre clima.

El raïm es presenta agrupat en baies petites, cilíndriques i molt compactes. És vulnerable a plagues com el míldiu i sensible a les gelades de primavera.

El nom de petit verdot es deu a la seva tardana maduració quan arriba la verema. PV-20 realitza la fermentació alcohòlica en dipòsits de ciment i posteriorment reposa en fudres de 2000 l. de roure francès. El resultat és un vi negre d’extremada finor, expressiu i complex. El nas mostra aromes de fruita negra madura, notes torrades i especiades. En boca té una entrada avellutada i fresca, de tanins madurs que li atorguen una gran amplitud final.